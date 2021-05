Hongo negro de la India: Lo que debes saber sobre la alertante enfermedad

Un aumento de la mucormicosis ha sido detectada por médicos de la India a comienzos de mayo y la han catalogado como una infección rara que puede llegar a ser mortal y que también se conoce como hongo negro de la India.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), en las últimas semanas se han reportado en la India miles de casos del hongo negro, cientos de hospitalizados y al menos 90 muertos debido a la infección.

Se ha dado conocer que el hongo negro es una infección causada por un moho que se localiza en ambientes húmedos como tierra o compost y que ataca las vías respiratorias.

También se ha resaltado que una persona que se enferma con esta patología no contagia a los demás, porque no se transmite de persona a persona, pues de acuerdo con el CDC, estos hongos no resultan perjudiciales para la mayoría de las personas.

Afectaciones del Hongo Negro de la India

Los hongos negros afectan los senos paranasales

Los hongos negros afectan los senos paranasales, pero pueden viajar hasta el pulmón. Una vez una persona inhala esporas del hongos, empieza a sentir una hinchazón en la cara, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca.

La enfermedad del hongo negro produce un ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa y dificultad para respirar ya que viaja por los vasos sanguíneos del infectado y compromete la circulación, lo que produce una necrosis o muerte del tejido, por eso se le conoce con este nombre.

Los más propensos

Es más probable que las personas contagiadas con COVID-19 sean más propensas

Es una enfermedad que no es potencialmente mortal y cuyo número de casos no suele sobrepasar el 20 o 30 %, los estudios del CDC demuestran que es probable que las personas contagiadas con la covid-19 puedan sufrir también de hongo negro de la India.

Los pacientes que padecen coronavirus son especialmente susceptibles a padecer hongo negro porque el virus no solo afecta el sistema inmunológico sino que también los medicamentos que se usan disminuyen la respuesta inmunitaria, lo que abre la puerta a la infección.

¿Cuál es el tratamiento?

Se usan medicamentos antifúngicos para su tratamiento

Se ha destacado que para tratar esta enfermedad se usan medicamentos antifúngicos que se administrar por vía intravenosa. El más usado es la anfotericina B, un fármaco usado actualmente para combatir el brote en varios estados de la India.

Un paciente puede tardar hasta seis semanas con los medicamentos para poder recuperarse, a menudo es necesario intervenir quirúrgicamente para cortar el tejido muerto o infectado.

Cabe destacar que la enfermedad del hongo negro de la India se puede encontrar en cualquier parte del mundo aunque es bastante rara y es complicado hacer una estimación exacta de su prevalencia porque no se vigila constantemente ni se tienen datos exhaustivos.

