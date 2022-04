Homeopatía ¿Cuáles son los pros y contras de la alternativa medicinal?

¿Cuáles son los pros y contras de la alternativa medicinal?

Algunas personas se han cuestionado sobre los pros y contras de la homeopatía, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber de la medicina tradicional que aprovecha lo natural para curar o prevenir enfermedades a diferencia de la medicina alópata.

De acuerdo a esta tradición medicinal, el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. El modelo clínico contempla factores psicológicos en su tratamiento, utiliza sustancias vegetales, animales y minerales en concentraciones pequeñas específicas para cada malestar.

El pasado mes de enero de este 2022 te informamos que el director del ISSSTE prefirió el tratamiento con aquella práctica médica tras contagiarse de COVID-19, pero tras dar a conocer su decisión, fue criticado por algunos especialistas en salud.

Pros y contras de la homeopatía

Alternativa medicinal

Las sustancias se disuelven en alcohol y se recetan con cierta frecuencia para tratar determinadas enfermedades. De igual forma es un modelo médico que cuenta con más de 200 años de existencia, incluso existían hospitales dedicados solo a esa especialidad. Aunque también ha enfrentado escepticismo, ya que consideran que solo la medicina alópata puede curar.

Las ventajas de la práctica médica es que equilibra el metabolismo, también toma en cuenta el papel de la alimentación de las personas en su salud. De igual forma toma en cuenta la mente y el bienestar emocional de los pacientes a invitarlos a cuidar el aspecto de su vida.

Así como fortalece al cuerpo, promoviendo que en futuras ocasiones no se necesite medicinas para sanar. Por otro lado, no tiene efectos secundarios, su presentación son gotas dulces, no causa conflicto en los pequeños, también se puede combinar con otro tipo de medicamentos sin causar efectos secundarios complejos.

Mientras que las desventajas, es que el medicamento puede ser tardado, no existen fórmulas exactas como en la medicina alópata. No existen tantos expertos en el campo. Las personas no siempre encuentran el medicamento que necesitan, ya que deben acudir a un espacio especializado.

¿Qué enfermedades se curan con la homeopatía?

Una tradición medicinal

El método terapéutico previene, alivia o cura enfermedades utilizando medicamentos naturales, pues han mencionado que cura las patologías agudas, crónicas. Se usa para tratar enfermedades como gripe, diarrea, migrañas, alergias, ansiedad, infecciones de oído.

La homeopatía sirve para prevenir enfermedades como resfriados, migrañas, dolor de garganta. Indican que no produce efectos secundarios en el organismo. Esta tradición medicinal cuenta con más de 200 años de existencia.

Con información de GQ.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!