Home Office efectivo, 5 Tips para ser productivo durante la pandemia

La situación de la pandemia y la cuarentena, vinieron a cambiar de un día para otro la forma de ser consumidores, alumnos, familia y empleados o empleadores. Con la tecnología y las necesidades de la sociedad actual, la digitalización de la vida, ya se vislumbraba desde hace algunos años, con Sandra Bullock en la película noventera La Red (The Net) enseñando una forma de vida que reflejaba un aislamiento digital que se percibía práctico. Ahora es una realidad, más por necesidad que por decisión propia, estamos sumergidos en un estilo de vida similar: aislados socialmente y resolviendo gran parte de nuestras vidas mediante la tecnología.

#Quédatencasa fue un empujón al agua para aprender a nadar en un home office que llegó como la visita sorpresa de la suegra, tiene un lado amable pero si no sabes manejar la situación se vuelve un caos.

En lo que va de la jornada de sana distancia, te habrás enfrentado a algunos retos que el home office efectivo implica. No te “ahogues” en el intento y aprovecha las ventajas que el trabajo remoto te ofrece, sigue estos consejos para mejorar tu concentración y desempeño, sin causarte estrés.

Aquí te van los 5 tips para un home office efectivo

1. Espacio. Si tienes una habitación en casa ya destinada a tu oficina, estás del otro lado, pero si lo tienes que improvisar, busca que sea un lugar que esté bien iluminado de preferencia con luz natural, y si requieres trabajar después del atardecer, pon un foco de luz blanca y equivalente a 60 Kw. Igualmente debe estar bien ventilado, ya sea que tenga ventana, ventilador o aire acondicionado. La buena iluminación y ventilación, te permitirán mantenerte atento, enfocado y evitar somnolencia. Algunas plataformas para videoconferencias, tienen la modalidad de filtros para poner de fondo, pero en caso de no tener/usar este modo, considera que tu espacio sea visualmente neutral y que no invada la privacidad y actividades de otros miembros de la casa, o viceversa, es decir, que éstos no invadan la privacidad y formalidad de una video conferencia. Un tip importante, si vas a usar el comedor de casa como estación de trabajo, ubícate en un lugar distinto al que habitualmente eliges para comer, parece irrelevante, pero psicológicamente te ayudará al momento de cambiarte de lugar cuando hagas pausa para comer, permanecer mucho tiempo sentado en el mismo sitio desgasta mentalmente.

espacio de trabajo

2. Horario. Establece un horario de trabajo, para evitar extralimitarte si eres del tipo workaholic o, por el contrario, quedarte corto en tu agenda por ser un daydreamer. Levántate con cierto horario, sin prisa de tener que salir de casa y transportarte a tu trabajo, pero con cierta rutina.

Establece horarios

De igual manera, al establecer un horario, comunícaselo a los miembros de tu casa, que sepan en qué horario no estás disponible porque estás “en tu oficina”. Puedes implementar un semáforo con banderas donde rojo es Muy ocupado/a-No disponible, amarillo Ocupado/a-disponible máximo 5 minutos y verde Trabajo moderado-puedo escucharte a la par, ponlo sobre la mesa de trabajo u otro lugar que acuerden. Con esto evitarás constantes interrupciones que pueden ser muy estresantes para ti y frustrantes para la familia, pareja o rommies, pues entenderán sin tomárselo personalmente, que estar físicamente presente, no quiere decir que estés 100% disponible todo el tiempo.

Colaboración en otras actividades. Debido a la sana distancia, considera que tendrás que apoyar en actividades en casa; desde el aseo, cocinar y ayudar con el homeschooling, pudieran estar dentro de tu agenda diaria. Organízate con los miembros de la casa, para repartirse actividades y poner un horario acorde con tu home office, habrá menos estrés.

3. Vístete. Trabajar con tu pijama puesta completa o de la cintura para abajo, puede relajarte a tí pero también a tu productividad. Vístete como si fueras a la oficina, una ropa casual y cómoda que promueva la circulación de las piernas. Inclusive el uso del uniforme no lo descartes del todo, te puede ayudar a poner los límites de horarios mencionados para comunicar mejor a los hijos pequeños que estás trabajando desde casa. En cualquiera de los casos, lo más recomendable: no hagas de tu pijama tu nuevo uniforme.

Vístete, no uses pijama

4. Estimula tus sentidos. Evidentemente los consejos anteriores, son para ayudar a lograr una mejor concentración, pero hay algunos elementos adicionales que pueden ser de gran apoyo y que quizás no los puedes usar regularmente en tu oficina, toma ésta ventaja que te da el home office. Aromaterapia: es un hecho que los olores tienen un efecto en nuestro cerebro, para tu desempeño laboral en casa, puedes echar mano del beneficio de los aceites esenciales, usa menta que promueve tu atención, además de sus propiedades brindan beneficios al sistema respiratorio, otra opción es la esencia de limón con ésta eliminas bacterias y virus en el aire y limpia energéticamente el espacio, especialmente si hay mucha tensión en casa por el confinamiento a lo largo y ancho de tu ciudad. Música: puedes usar ésta para ayudar a relajarte, a enfocarte o a motivarte, según el tipo de trabajo que estés realizando. Si no tienes un playlist listo, puedes buscar en las apps disponibles o en el mismo youtube, lo importante es que sea un fondo musical, un apoyo más no tu enfoque.

Estimula tus sentidos

5. Descanso: estiramientos e hidratación. Al trabajar por un periodo largo, date breaks de 5 minutos por cada 40 minutos de trabajo. Levantarte y estirarte, te ayudarán a evitar acumular tensión muscular en cuello, brazos, manos, piernas y espalda baja. Aprovecha también para hidratarte pues redactar documentos, contestar correos, negociar con un cliente, etc. implica concentrarnos y eso consume energía, es importante que la repongas: toma agua y come alguna colación como cacahuates o una banana. Ojo, si eres amante del café, éste no lo cuentes como hidratación, pues por su efecto diurético, causa un efecto inverso si lo tomas en exceso. Notarás que liberar la tensión muscular y tomar agua, constantemente y antes de llegar a un límite de cansancio o deshidratación, mantendrá tu enfoque y un buen humor.

Toma un descanso

Disfruta que por el momento, con el trabajo remoto no tienes que lidiar con el estrés de transportarte, puedes comer en casa más sano, entre otras ventajas. Si compaginas bien el home office y la familia, o aún viviendo solo, estarás experimentando una gran resiliencia, lo cual es crecimiento personal muy significativo que ningún curso de desarrollo humano te hubiera dado. Domina tu home office y la salud mental vendrá como un bono de productividad, serás de los privilegiados por mantenerte sanamente ocupado y económicamente activo durante la pandemia.