Hombres ya no quieren tener sexo con su pareja porque lo busca en Google.

Muchas parejas han experimentado la falta de sexo en sus relaciones, tanto que Google se ha vuelto un confesionario donde se depositan todas aquellas cosas intimas que se nos es difícil platicar con alguien, a tal grado de que los hombres prefieren recurrir a la red que a la pareja.

El poderoso motor de Google, es un buen lugar para las búsquedas donde podemos averiguar estadísticamente algunas cosas interesantes acerca de muchos temas, pero en este caso más del sexo, por lo que se va perdiendo la interacción con el otro.

Actualmente hay 16 veces más quejas sobre un cónyuge que no desea tener relaciones sexuales que sobre uno que no está dispuesto a hablar. O que hay cinco veces y media más quejas sobre un novio o novia que no quiere relaciones sexuales que sobre un novio o novia que se niega a contestar mensajes de texto.

Cabe mencionar que ellas las que más se quejan que no les dan sexo, Google ofrece otro panorama, tal y como explica Seth Stephens-Davidowitz en su libro Todo el mundo miente:

Hay el doble de quejas sobre un novio que se niega a tener relaciones sexuales que sobre una novia que haga lo mismo. Con diferencia, la queja más frecuente que se busca sobre un novio es "A mi novio no le apetece tener relaciones sexuales conmigo".

Google en los últimos años ha sido el confesionario de muchos hombres en cuestiones de sexo, por lo que ya no quieren tener sexo con sus parejas.

Tal vez los hombres se sientan más cómodos contándoles a sus amigos cosas sobre la falta de interés sexual de sus novias que las mujeres hablando con sus amigas sobre la falta de interés sexual de sus novios. Sea como fuere, lo que estas búsquedas sugieren es que los novios que evitan el sexo con más comunes de lo que se dice, según informó xatakaciencia.