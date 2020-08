Hombres toman leche materna para aumentar músculo y combatir el cáncer

¿Puede ayudar la leche materna en el desarrollo de músculos?. Foto:La voz del tajo

El tercer episodio de la nueva serie de Netflix Un well presenta a personas que usan la leche materna de formas no convencionales y no probadas, como para desarrollar músculos y vencer al cáncer, te informamos lo que opinan los expertos sobre el uso que le dan los hombres a esta bebida.

Beneficios anecdóticos de la leche materna

Si bien los informes anecdóticos sugieren que la leche materna puede tener beneficios para los adultos, los expertos dicen que la sustancia está destinada a los bebés. También es probable que sea ineficaz o contraproducente en los atletas, y que algunos productos del mercado negro están tan densamente llenos de bacterias y tengan un alto contenido de azúcar y grasas saturadas.

No hay una investigación sólida sobre cómo la leche materna humana afecta a los adultos, pero Ritenour, que le paga a un donante que conoció a través de Facebook, dice que lo ayudó a reducir la grasa corporal mientras mantiene la masa muscular.

Después de medir el progreso antes y después de que Ritenour comenzará a tomar suplementos, su entrenador estuvo de acuerdo y opinó que las vitaminas de la leche materna realmente lo han ayudado.

Algunos luchadores profesionales en Mongolia, donde se fomenta la lactancia materna hasta que el niño pierde interés, también apoyan la teoría de que los nutrientes de la leche materna les dan una ventaja en el entrenamiento.

Compuestos de la leche materna

Bruce German, profesor de alimentación y química en la Universidad de California-Davis, dijo en el programa: La sustancia se adapta a las necesidades del bebé a medida que se desarrolla, tomando algunos de los sabores de la dieta de la madre y aumentando la inmunidad, pero no es particularmente valiosa para los atletas.

El perfil nutricional de la leche materna es bastante pobre para los atletas: bajo en proteínas, alto en grasas saturadas y muy alto en lactosa, un azúcar que muchas personas no pueden digerir. Además, los factores anabólicos en la leche materna, que los atletas pueden buscar para desarrollar músculo, se digieren y eliminan rápidamente en los sistemas digestivos maduros.

Estudios de la leche materna

Algunos estudios muestran que los componentes de la leche materna destruyen las células cancerosas, en el laboratorio. Howard Cohen, un sobreviviente de cáncer de próstata que aparece en el episodio, dice que ha estado bebiendo leche materna durante unos 20 años. Comenzó después de leer un artículo en 1999 sobre un estudio que mostraba que un componente de la leche materna conocido como HAMLET mataba las células cancerosas en el laboratorio.

Anders Hakansson , profesor de medicina experimental de infecciones en la Universidad de Lund en Suecia, quien realizó el estudio dijo que el único problema con beber leche materna es que es una proteína, y generalmente las proteínas se digieren en el tracto gastrointestinal. Entonces, si realmente llegara al tumor en algún lugar del cuerpo, no lo sabemos.

Pero Cohen descubrió que beber la sustancia disminuía sus niveles de PSA, una medida del riesgo de cáncer de próstata. Deteniendo el régimen cuando su fuente original, un vecino, destetó a su bebé, lo elevó nuevamente. Después de convencer a los médicos de que le dieran una receta para adquirirlo en un banco de leche local, su PSA volvió a bajar. Su cáncer ha sido indetectable durante años

También es potencialmente bastante peligroso. En el trabajo de evaluación de más de 100 muestras de leche materna vendidas en línea, los científicos encontraron que la mayoría tenían bacterias causantes de enfermedades, algunas tanto que se parecían al agua de alcantarillado.

Parte de la leche materna también tenía enfermedades infecciosas y contaminantes ambientales, y los productos variaban ampliamente, desde empaquetados impecablemente y refrigerados hasta bolsas con fugas que habían sido diluidas con leche de vaca o fórmula infantil.