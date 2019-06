Hombres: riesgos al doble de cáncer de próstata si tienen familiares con cáncer de mama.

Uno de los factores genéticos que duplica el riesgo de cáncer de próstata en los hombres, es que sus familiares tengan antecedentes de cáncer de mama según indicó, José Arturo Rodríguez Rivera, jefe del servicio de Urología del Hospital General de Occidente de Guadalajara.

De acuerdo con Rodríguez este hecho se debe a que tanto el cáncer de mama como el de próstata son cánceres de tipo endocrinológico y relacionados con hormonas y que además del factor genético, biológico y de edad, hay otras causas relacionadas con hábitos que también predisponen a esta enfermedad.

Más riesgo de cáncer de próstata.

Hábitos que se relacionan con el cáncer de próstata

Pasar mucho tiempo sentado

Tomar poca agua

Aguantarse las ganas de orinar

Colesterol y triglicéridos altos

Padecer sobrepeso y obesidad

Además de los hábitos anteriores, la poca actividad sexual también eleva el riesgo de cáncer de próstata, según dijo el experto, quien además añadió que, con base en la fisiología de la próstata, esta “debe de vaciarse un día sí y dos no”.

El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres.

El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres, que, por lo general, crece lentamente, en principio, permanece limitado a la glándula prostática, donde es posible que no cause un daño grave. Sin embargo, hay algunos que pueden necesitar un tratamiento mínimo o incluso no necesitar tratamiento, otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez.

De acuerdo con Abraham Campos Romero, gerente del área de Investigación e Innovación de Salud Digna, el cáncer de próstata en México es más mortal que el cáncer de mama, ya que en 2018 se registró la cifra de 7 mil hombres que fallecieron por cáncer de próstata contra 6.800 mujeres que mueren por cáncer de mama.

"Estamos hablando de que hoy van a morir 17 hombres por esta enfermedad”, dijo Campos.

Cabe mencionar los especialistas coincidieron que para prevenir esta enfermedad se necesita la realización de la prueba sanguínea de antígeno prostático a partir de los 40 años, aunada del tacto rectal y al ultrasonido.

