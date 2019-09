Hombres del zodiaco que no saben superar a sus ex

Hay relaciones que nos dejan marcados; vivimos experiencias muy intensas a su lado, superamos miedos, retos y adversidades con su apoyo, compartimos una gran conexión y en general vivimos un amor único con esa persona; todo esto dificulta el poder darle vuelta a la página cuando la relación termina, sin embargo, hay personas que simplemente no saben cómo superar a sus ex parejas y es ahí cuando comienza el problema. ¿Quieres saber de quienes se trata? A continuación te contamos.

Ya sea que hayas terminado una relación que te gustaría recuperar o que estés saliendo con una persona que no tiene mucho de haber ‘cortado’ con su ex pareja, aquí te decimos cuáles son los hombres que no saben superar a sus ex, según su signo del zodiaco.

Tauro

Si te encuentras saliendo con un Tauro debes de ser muy precavida, puesto que se trata de los signos más tercos del zodiaco. Cuando terminan una relación, suelen recordar los buenos momentos y la comodidad que sentían a lado de esa persona, además de que les da miedo la soledad, así que intentarán recuperarla y enamorarla de nuevo.

Lo peligroso es que eventualmente recordarán los motivos por los cuales habían decidido separarse, así que se alejarán, se arrempentirán y comenzarán el ciclo de nuevo. En pocas palabras, no saben exactamente lo que quieren y basan sus acciones en el miedo y la desesperación, lo que al final no tiene buenos resultados.

Géminis

Siempre que están atravesando un momento complicado o se sienten decaídos, corren a resguardarse en los brazos de su ex pareja, así que eventualmente intentan regresar con ella. Además, se trata de signos muy sexuales y siempre quieren revivir los buenos momentos. Lamentablemente, como siempre, cuando las cosas se hacen por los motivos equivocados (soledad y placer en este caso), estas terminan mal.

Acuario

En el caso de Acuario no se trata de placer o miedo a la soledad, pues aún cuando aparentan ser bastante fríos (en realidad sí lo son, pero también tienen sentimientos), tienden a formar conexiones emocionales muy fuertes con sus parejas, así que aunque el orgullo no les permite ir a buscarlas para intentarlo de nuevo, suelen tardarse mucho en superar la relación.

