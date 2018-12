Hombres del zodiaco que no olvidan tan fácil a sus ex.

Para algunos hombres es muy difícil el poder olvidar a sus ex amores, pues hay personas que por más razones que existan cuestan olvidar y de acuerdo a los signos del zodiaco son cuatro signos a los que se les complica dejar el pasado atrás y hasta tratan de convencer a su pareja para volver.

Sagitario

Los hombres de este signo del zodiaco son muy apegados a su pareja y pueden olvidarse hasta de sí mismos con tal de complacer a la mujer que aman. Entregan su cariño en exceso y eso les suele traer complicaciones.

Cáncer

Es otro de los hombres a los que les cuesta trabajo olvidar a su ex. Ellos son sensibles en cuestiones del amor y moverán cielo, mar y tierra para lograr que su ex permanezca a su lado. Por más complicada que sea la situación, Cáncer tratará de solucionar los problemas, no pierde las esperanzas fácilmente. Incluso, si él termina la relación, podría arrepentirse al poco tiempo.

Piscis

Aunque parezcan tener un corazón de hierro, los hombres de este signo del zodiaco se deprimen muy fácilmente cuando terminan una relación. Les cuesta mucho trabajo olvidar a una mujer por mínimo que haya sido el tiempo que pasó a su lado, ya que se encariña con facilidad.

Géminis

Los Géminis tiene la capacidad de crear una dualidad muy especial con su pareja y es justo eso lo que provoca que le cueste trabajo olvidar a su ex. Cuando se encuentran en una situación de ruptura amorosa, tienden a deprimirse.