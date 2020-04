Hombres con menor coeficiente intelectual son los más infieles, asegura experto. Foto: El Confidencial.

Cuando el amor está en el aire, es complicado que una mujer pueda percibir que un futuro patán e infiel se le está acercando, pero, ahora, será más difícil identificarlos, pues, de acuerdo a un experto en el tema, si buscas un hombre fiel, toma nota, porque, necesitarás que primero sea muy inteligente, pues, de lo contrario, solo te espera un río de penas, ¿lista para saber por qué?, ¿ya tienes en la mira a tu próxima conquista?, ¡mucho ojo!

Hombres infieles son menos inteligentes

Seguramente, como todas las mujeres, te has topado algún día con un chico que te encanta en su personalidad, pero que, es tan coqueto e infiel que parece que no tienes novio, y tal vez, te sientes atrapada por tu carisma, pero, ¿qué tan inteligente es?, bueno, no creo que sea lo suficiente, ningún chico se debería perder ni lastimar a una mujer que lo ama, así que, evidentemente es poco listo, desde, ese punto.

Hombres con menor coeficiente intelectual son los más infieles, asegura experto. Foto: El Confidencial.

Sin embargo, no solo se queda en un consejo de mujer, pues, ahora, un experto nos confirma lo que siempre hemos sabido, los hombres infieles poseen un coeficiente intelectual, ¿lista para cambiar de novio o elegir el siguiente?, todo depende de que tan buena serás para elegir el mejor partido.

Coeficiente intelectual bajo igual a infidelidad segura

El escritor y psicólogo inglés Satoshi Kanazawa, concuerda con lo que, por años y generaciones de mujeres han dicho, los hombres infieles son menos inteligentes, y la razón, de estas bases es muy simple, están preparados para evolucionar de seres que se dejan llevar por el deseo a unos más pensantes, ¿qué opinas?

De acuerdo con este experto, los hombre con mayor coeficiente intelectual es más inteligente que uno que no lo es, pues, para los hombres listos, mantener una relación en monogamia es una “novedad evolutiva”, una verdad que no se puede desmentir, pues, ¿cuántos hombres?, a a lo largo de la historia se han justificado diciendo que no pueden evitar sus aventuras, pues su instinto de macho no se los permite, y es real, entre más primitivos más infieles y menos listos.

Ahora que conoces este secreto para elegir pareja, tendrás que descartar a varios, así que, llénate de paciencia el hombre perfecto no existe, pero lo fieles sí. ¡Elige al hombre que te merezca!

Con información de Soy Carmín.