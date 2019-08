Hombre soltero y gay logra adoptar a niña con síndrome de Down

El mundo de la adopción no es nada fácil. En México, por ejemplo, los datos de la Dirección de Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México muestran que entre 2012 y 2017 se realizaron mil 247 solicitudes de adopción en la CDMX y sólo fueron concedidas 440, es decir, el 35% de ellas. No obstante, el escenario se complica para los padres solteros y parejas homosexuales.

Si bien adoptar a un niño es difícil de por sí, cuando se trata de una adopción homoparental (una persona o una pareja homosexual) lo es mucho más, aún cuando este procedimiento sea legal en 28 países, incluído México.

La adopción por parte de parejas de un mismo sexo es legal en 13 de los 31 estados de la República y en la Ciudad de México: Coahuila, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos Veracruz, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Nayarit y Aguascalientes.

No obstante, Luca Trapanese, hombre soltero, homosexual y de 41 años; logró adoptar a Alba en Italia, una niña con síndrome de Down que con tan sólo un mes de vida ya había sido rechazada por su madre biológica y 20 familias más.

“En el momento que inicié el proceso de adopción, con el cambio de leyes en 2017, me dijeron que sólo sería candidato para adoptar a un niño ‘con problemas’, con discapacidad severa o con problemas de comportamiento; un niño que hubiesen rechazado todas las familias tradicionales”, cuenta Trapanese a BBC.

Luca ya había trabajado con personas discapacitadas y niños con necesidades especiales anteriormente, así que cuando llegó el momento en el que quiso ser padre y le dijeron que sólo sería candidato para adoptar a un niño ‘con problemas’, supo que sería perfecto para él.

“Estuve totalmente de acuerdo porque gracias a mi trabajo, disponía de todos los recursos necesarios para tratar este tipo de situaciones”.

En julio de 2017, el Tribunal lo llamó y le informó que tenían a una niña para él.

“Se llamaba Alba y sólo tenía 13 días. Tenía síndrome de Down y había sido rechazada no sólo por su madre biológica, sino por más de 20 familias. No podría contener la alegría, dije que sí”.

Si bien al momento de ir al hospital los nervios lo inundaron, cuando vio a la pequeña por primera vez, supo que sería la hija perfecta para él.

“Cuando fui al hospital a recogerla y la vi allí, tan pequeña y sola, no pude evitar cogerla en brazos. Sentí que era mi hija desde ese momento”.

“Antes tenía miedo de algunas cosas, pero en ese momento supe que era el padre de Alba”.

