Hombre es detenido por trepar el Palacio de Buckingham donde vive la Reina Isabel

La realeza se llevó un susto luego de que un hombre trepo por las rejas del Palacio de Buckingham y al parecer estuvo caminando por algunos minutos sin que la seguridad del palacio donde actualmente está la Reina Isabel, se diera cuenta, pero afortunadamente fue detenido.

Hombre es detenido por trepar el Palacio de Buckingham donde vive la Reina Isabel

De acuerdo a las fuentes locales, el hombre fue retenido como sospecha de entrada ilegal al recinto mayor, donde se cuenta estuvo alrededor de 4 minutos caminado por el jardín del palacio.

Hombre es detenido por trepar el Palacio de Buckingham donde vive la Reina Isabel

Según información de la policía de Londres, el hombre de 22 años, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado en la madrugada de ayer por agentes de las fuerzas del orden asignados a la realeza, si bien no estaba armado y el incidente no es tratado como acto terrorista.

Hombre es detenido por trepar el Palacio de Buckingham donde vive la Reina Isabel

El diario británico "The Sun", indicó en su impreso que cuando se presentó este percance la reina Isabel II dormía, ya que sucedió alrededor de las 02:00 horas, cuando el joven entró de manera ilegal en el palacio de Buckingham.

Te puede interesar: Los hijos de la Reina: Así se lleva el Príncipe Carlos con sus hermanos menores.

Cabe mencionar que aún se desconoce si las fuerzas del orden realizarán alguna revisión de la seguridad del palacio después d elos hechos, pero no cabe duda que el sujeto burlo la seguridad del lugar donde actualmente se encuentra la familia real británica y la máxima Reina que hace poco regresó de su visita a Cambridge,.

Hombre es detenido por trepar el Palacio de Buckingham donde vive la Reina Isabel

Además, en los últimos días, la reina, de 93 años, ha cumplido con varios compromisos oficiales antes de que en las próximas semanas empiece sus vacaciones estivales en el castillo escocés de Balmoral, por lo que esto al parecer puede afectar un poco su estabilidad y su salud.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.