Hoja de Laurel: Conoce sus múltiples BENEFICIOS para la salud

¿Hay en tu despensa hojitas de laurel? ¿Cómo lo utilizas en la cocina? Es muy curioso pero es prácticamente algo automático en las mujeres poner una o dos hojas en algún guiso, pero a qué sabe?

¿Por qué las usamos?

Pues como todas las especias, para agregarle sabor a la comida… ERROR, las hojas de laurel no tienen sabor y no tienen olor. Podemos hacer la prueba hirviendo agua con hojas de laurel y confirmaremos eso, que no sabe a nada.

¿Por qué la usamos en la carne?

Agregar hojas de laurel a la carne, convierte los triglicéridos en grasas mono y para experimentación y confirmación, haz lo siguiente:

Corta un pollo por la mitad y, cocina cada mitad en un tazón y le agrega una hoja de laurel en una y, la otra sin la hoja de laurel, y observa la cantidad de grasa en las dos ollas.

Hojas de laurel en el botiquín

Si tenemos hojas de laurel, no hay necesidad de ir a la farmacia. Estudios científicos recientes, han demostrado que las hojas de laurel tienen muchos beneficios y que incluso ayuda a deshacerse de muchos problemas de salud y enfermedades graves.

Hojas de laurel.

Beneficios de la hoja de laurel:

- La hoja de laurel trata los trastornos digestivos y ayuda a eliminar los bultos.

- Acidez estomacal

- Reflujo

- Estreñimiento

- Regula el movimiento intestinal, tomando té de hoja de laurel caliente.

- Reduce el azúcar en la sangre, y la hoja de laurel también es un antioxidante.

- Le permite al cuerpo producir insulina al comer o beber en té de laurel durante un mes.

- Elimina el colesterol malo y alivia los triglicéridos del cuerpo.

- Muy útil en el tratamiento del resfriado común, la gripe y la tos severa, ya que es una rica fuente de vitamina "C", puede hervir las hojas y tomar inhalaciones del vapor, para deshacerse de la flema y reducir la gravedad de la tos.

- La hoja de laurel al consumirse, protege al corazón de las convulsiones y los accidentes cerebrovasculares, ya que contiene compuestos de protección cardiovascular.

- Rico en ácidos, como el ácido cafeico, quercetina, eigonol y bartholinida, sustancias que evitan la formación de células cancerosas en el cuerpo.

- Elimina el insomnio y la ansiedad, si se toma antes de acostarse, ayuda a relajarse y dormir tranquilo.

- Beber una taza de hojas de laurel hervido, dos veces al día, rompe los cálculos renales y cura las infecciones.

Después de leer todas las maravillas de esta hoja, ¿aún no la tienes en tu despensa? pues corre a comprarla.

