Historias ocultas detrás de los libros.

En esta ocasión la bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos, nos habla sobre como detrás de cada historia de un libro hay otra historia.

Cuando tomamos un libro sabemos que va a contarnos alguna historia, ya sea ficticia o basada en hechos reales, pero alguna vez se han preguntado ¿Qué historia hay detrás de los libros? ¿Qué inspiró al autor? Hoy les traigo cinco libros, cinco autores y las curiosidades alrededor de ellos.

Algunas historias son ficticias y otras son reales.

Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carrol

Mucho se ha dicho de este libro, y es que a estas alturas muchos tenemos una idea de que trata la historia. ¿Se ha preguntado el origen de este libro? Todo sucedió una tarde de 1862 cuando Lewis Carrol hacía un viaje con un amigo y las hijas de éste, las cuales se encontraban un poco aburridas, por lo que Carrol decidió que para hacer el viaje mas ameno les contaría la historia de Alice (nombre de una de las niñas) y sus peripecias. A la pequeña Alice (la real) le gustó tanto la historia que le pidió a Lewis le escribiera la historia para poder leerla en su casa todas las veces que le apeteciera, el manuscrito llevaba el nombre de Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Tiempo después el manuscrito cayó en manos de un editor quien le pidió mas copias y que le añadiera mas detalles. Es así como nació Alicia en el País de las Maravillas.

Alicia en el país de las maravillas.

El Principito, Antoine de Saint-Exupery

Antoine de Saint-Exupéry era un aviador de 40 años que se encontraba en Nueva York en plena Segunda Guerra Mundial. En ese momento los nazis habían ocupado Francia, por lo que no podía volver a su país con sus amigos y familiares. La incertidumbre de no saber de los suyos, tenía a Antoine deprimido, para contrarrestar esto comenzó a realizar bocetos y a contar una historia sobre éstos, esta actividad ayudó a Antoine a sobrellevar la situación y también le sirvió para conectar con su niño interior y hablaba de episodios de su vida; por ejemplo: en la parte del desierto el autor se basa cuando aterrizó de manera forzada en el desierto, y la rosa simboliza el amor que siente por su esposa. El libro fue publicado en Estados Unidos en 1943 y en Francia en 1946, desgraciadamente el autor muere en 1944 tras ser derribado su avión.

El Principito.

A sangre fría, Truman Capote

Truman Capote llevaba 16 años buscando en los periódicos historias de asesinatos, quería encontrar alguna historia que lo inspirara lo suficiente para escribir una novela. Una mañana lee sobre el asesinato de una familia en Kansas y decide que esa es la historia que escogerá para su experimento literario. Su gran amiga, la también escritora Harper Lee (autora de Matar un Ruiseñor), lo acompaña y lo ayuda en la tarea de recopilar información con amigos y familia de las víctimas, incluso se entrevista con los asesinos llegando a entablar amistad con ellos, de hecho mas tarde fue ligado sentimentalmente con uno de los asesinos.

Tras una larga y completa investigación, es así como Truman Capote da vida a un nuevo género literario: Novela de No Ficción.

A sangre fría.

Misery, Stephen King

Esta famosa novela de terror psicológico que, a como varias novelas del autor, ha sido llevada al cine, nos habla de lo peligroso que puede llegar a ser el fanatismo, en este caso de una mujer solitaria por el personaje de una novela. Pero la inspiración para escribir esta obra de arte le llegó a King a través de un sueño, estaba en un vuelo hacia Londres cuando a su mente llega Annie Wilkies: “tuve un sueño sobre un escritor famoso (podía ser yo o no, pero seguro que no era James Caan) que caía en las garras de una fan psicótica.” Fue tan intenso el sueño, que al bajar del avión se sentó a escribir el libro y no se movió de ahí hasta tenerla lo bastante avanzada.

Misery.

Mujercitas, Louisa May Alcott

El simple hecho de mencionar el título de este libro, causa cierta melancolía ya que marcó toda una generación de niñas y señoritas, pero ¿Qué hizo especial este libro? Hoy en día contamos con un sin fin de opciones al momento de escoger literatura juvenil, pero no siempre fue así, hubo un tiempo en que éste género era inexistente, hasta que en 1868 Louisa May Alcott publicó una de las novelas mas leídas por niñas en todo el mundo por generaciones. Louisa se convirtió en algo así como la Jane Austen de las preadolescentes.

Como varias escritoras de la época, Louisa fue una revolucionara, una feminista que rompió esquemas en esa época, no se casó ya que no quería el destino de una mujer casada, ella quería ser independiente y trabajar, otra cosa que la caracteriza es que fue la primera mujer en votar en el estado de Massachussets.

El libro esta inspirado en la vida de la autora, cada uno de los personajes representa a alguien en la vida de ésta desde el padre ausente hasta la muerte de una de las hermanas, todo encajaba en la vida real de Louise. Lo que ella quería era demostrarle a todas las niñas que podían prescindir del matrimonio y valerse por si mismas, como ella y sus hermanas; sin embargo, para su pesar, las fieles lectoras de Mujercitas, empezaron a preguntarse cuando se iba a casar Mary Jo, cosa que evidentemente la autora no quería. Aunque las presiones del público y la editorial fueron mas fuertes y terminó cediendo.

Mujercitas.

Como pueden ver, hay historias detrás de las historias y cada libro nos abre las puertas a otras épocas, otros mundos y otras vidas, no solo por el contenido en sus páginas, sino por el momento en que fue escrito, así como estas maravillosas novelas de las que hemos hablado hoy hay todo un universo que podemos descubrir… solo hay que darles la oportunidad.

Buenas lecturas.

“Un día leí un libro y mi vida cambió” -Orhar Pamuk