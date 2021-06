Historia del sacerdote que asistió a Lady Di en su lecho de muerte

Muchos misterios y enigmas envuelven la muerte de la princesa Diana de Gales, también conocida como Lady Di, sin embargo, una de las historias poco conocidas es la del sacerdote Yves-Marie Clochard-Bossuet.

De acuerdo con una investigación presentada por el Daily Mail y retomada por La Verdad Noticias, el Padre Yves vivía cerca del hospital Pitié-Salpêtrière de París, y se había ofrecido como capellán de guardia los fines de semana.

El 31 de agosto de 1997 a las 2 de la mañana el sacerdote recibió una llamada, se trataba del gerente del hospital que le pedía que acudiera por una emergencia.“¿Puedes venir en el lugar del sacerdote anglicano?” “– Sí, pero ¿por qué?” “– No puedo decírtelo”.

El sacerdote no sabía que era Lady Di

Yves-Marie Clochard-Bossuet

Entonces el P. Yves replicó: “Es curioso que no me lo puedas decir, porque si tengo que ver a una persona a las dos de la mañana me gustaría saber quién es. Si no puedes decirme el nombre o la razón siendo las dos de la mañana es que estás bromeando”, insistió.

Lady Di había sufrido un accidente y era requerida su presencia. El sacerdote un tanto fastidiado simplemente colgó el teléfono. Pero este nuevamente repicó: “Padre, lo siento mucho, pero es cierto lo que le dije”, declaraba ya con angustia el gerente.

Le dijo que lo estaba esperando el embajador británico, y que por favor fuera de urgencia porque la situación era extremadamente grave. En ese momento el P. Yves tomó clara conciencia de que todo era cierto y se dirige presuroso al hospital.

El sacerdote acudió al llamado

Lady Di sobrevivió al accidente pero murió de un infarto.

El sacerdote llegó a las 3:30 am al departamento de cirugía y fue recibido por el embajador del Reino Unido. A las 4:20 am una enfermera lo conduce al primer piso, donde estaba el ministro del Interior francés Jean-Pierre Chevènement y nuevamente el embajador británico.

Finalmente este le dice: “Ahora te llevaremos a la habitación donde está Diana” y le piden que la acompañe hasta que encuentren un pastor anglicano. A las 4:41 am ya estaba junto al cuerpo sin vida de Diana Spencer, y con ella permaneció 10 horas.

