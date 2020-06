Historia del racismo en Estados Unidos

Eugene Williams, un chico negro de 17 años, fue apedreado hasta la muerte por personas blancas en 1919 después de nadar en lo que consideraban la parte equivocada del lago Michigan, Estados Unidos.

En respuesta, los negros en Chicago se levantaron en protesta y los blancos los atacaron. Más de 500 personas resultaron heridas y 38 fueron asesinadas. Posteriormente, la ciudad convocó una comisión para estudiar las causas de la violencia.

La comisión encontró "participación sistémica en la violencia de la mafia por parte de la policía", Khalil Muhammad, profesor de historia, raza y política pública en la Escuela Harvard Kennedy y autor del libro La condena de la negrura: raza, crimen y fabricación de lo moderno. Urban America, le dijo a Vox. "Cuando los oficiales de policía tuvieron la opción de proteger a las personas negras de la violencia de la mafia blanca, optaron por ayudar e incitar a las multitudes blancas o desarmar a las personas negras o arrestarlos".

En el proceso de compilación del informe, los expertos blancos también declararon que "la policía está participando sistemáticamente en prejuicios raciales cuando apuntan a sospechosos negros", dijo Muhammad. El informe "debería haber sido la muerte del racismo policial sistémico y la discriminación en Estados Unidos".

Eso fue en 1922.

Casi 100 años después, y miles de estadounidenses están en las calles diariamente, protestando por la misma violencia y racismo que la comisión de Chicago documentó. Puede parecer que nada puede cambiar, pero Muhammad dijo que las últimas semanas podrían ser un llamado de atención para algunos estadounidenses sobre lo que realmente significa la vigilancia en este país.

Sin embargo, parte de ese despertar también implica comprender la historia de la violencia policial. El trabajo de Muhammad se centra en el racismo sistémico y la justicia penal; The Condenation of Blackness se ocupa de la idea de criminalidad negra, que él define como el proceso por el cual "las personas reciben la etiqueta de criminal, ya sea que sean culpables o no". Muhammad explica que ese proceso ha sido un círculo vicioso en la historia de Estados Unidos, en el que los negros fueron arrestados para evitar que ejercieran sus derechos, luego se los consideró peligrosos debido a sus altas tasas de arrestos, lo que los privó aún más de sus derechos.

Entrevista con Khalil Muhammad

¿Puedes rastrear cómo apareció la idea de la criminalidad negra en Estados Unidos, comenzando con la esclavitud?

KM: La noción de criminalidad en el sentido más amplio tiene que ver con rebeliones y levantamientos de esclavos, el esfuerzo de los negros para desafiar su opresión en el contexto de la esclavitud. Se establecieron patrullas de esclavos para mantener, mediante la violencia y la amenaza de violencia, la sumisión de personas esclavizadas. Pero realmente no tenemos nociones de criminalidad negra en la forma en que pensamos en ellas hoy hasta después de la esclavitud en 1865.

La elección deliberada de abolir la esclavitud, [excepto como] castigo por el crimen, deja una brecha gigantesca que el Sur intenta aprovechar en los primeros días de libertad. Lo que equivale a eso es que todas las expresiones de libertad negra, derechos políticos, derechos económicos y derechos sociales estaban sujetos a sanciones penales. Los blancos podrían acusar a los negros que querían votar de ser criminales. Las personas que querían negociar contratos laborales justos podrían definirse como delincuentes. Y lo único que no fue criminalizado fue la sumisión a un terrateniente blanco para trabajar en su tierra.

Según un estudio entre 1830 y 1950 se lincharon a 4 mil hombres afroamericanos en los Estados Unidos.

Poco después, gran parte del Sur construye una maquinaria carcelaria bastante robusta y comienza a vender mano de obra negra a contratistas privados para ayudar a pagar todo esto. Y durante los próximos 70 años, el sistema es más o menos un sistema de justicia penal que funciona junto con una economía política que es completamente racista y supremacista blanca. Y entonces no tenemos la era del encarcelamiento masivo en el Sur, lo que sí tenemos es la era de la criminalización masiva. Como el objetivo no es encarcelar a las personas, el objetivo es mantenerlas trabajando de manera subordinada, para que puedan ser explotadas.

¿Qué estaba sucediendo en el norte mientras esta criminalización masiva ocurría en el sur?

KM: Ya había habido afroamericanos [en el norte] antes del fin de la esclavitud, y fueron sometidos a formas de segregación. Pero no fue realmente hasta principios del siglo XX, cuando las corrientes de migrantes negros comenzaron a trasladarse a las ciudades del norte, y particularmente durante la Primera Guerra Mundial y lo que se conoció como la Gran Migración, que comenzamos a ver una mayor atribución de los negros como propensos a la criminalidad, como una raza peligrosa, como una forma de limitar esencialmente su acceso a los frutos completos de su libertad en el Norte.

La ciencia social jugó un papel muy importante. Lo que hoy llamaríamos "expertos académicos" de uno u otro tipo, fueron parte del esfuerzo por definir a los negros como una clase criminal particular en la población estadounidense. Y lo que esencialmente hicieron fue usar la evidencia que venía del sur, comenzando en las primeras décadas después de la esclavitud. Utilizaron los datos del censo para señalar el encarcelamiento desproporcionado de los afroamericanos. Estaban casi tres veces sobrerrepresentados en el censo de 1890 en las cárceles del sur.

Entonces esa evidencia se convirtió en parte de una discusión nacional que esencialmente decía: “Bueno, ahora que los negros tienen su libertad, ¿qué están haciendo con ella? Están cometiendo crímenes. En el sur y en el norte, y los datos del censo son la prueba ".

Y entonces la gente comenzó a construir sobre esos datos y a agregarlos. Las estadísticas policiales comenzaron a ser más importantes para determinar cómo les iba a las personas negras, si se comportaban o no. Rápidamente pasamos de los datos del censo a los datos locales, de Sur a Norte, y comenzamos a ver la consolidación de un conjunto de hechos de que las personas negras tienen un problema de delincuencia.

Se ponían letreros en las calles para mostrar dónde solo los negros podían caminar y hasta hablar.

La criminalización de la raza

¿Toda esta teoría de que las personas negras eran criminales fue construida sobre eso?

KM: Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Por supuesto, no hay notas al pie o asteriscos sobre lo que estaba sucediendo en el sur. La gente simplemente toma los datos al pie de la letra, algo así como la gente toma los datos al pie de la letra hoy. Simplemente miran los datos y dicen: "Oh, por supuesto, mira lo que está sucediendo en estas comunidades".

¿Cómo vemos que estas actitudes sobre la criminalidad negra se desarrollan en la vigilancia policial en todo el país, desde el siglo XX hasta el presente?

KM: Una vez que tenemos la consolidación del hecho de que las estadísticas sobre delincuencia prueban a nivel nacional, en todas partes, que las personas negras tienen un problema de delincuencia, los argumentos para disminuir sus derechos de ciudadanía iguales son nacionales. Ya no son solo sureños. Y están en todos los niveles de la sociedad: local, estatal, federal.

Existen en productos culturales como The Birth of a Nation, el primer lanzamiento verdaderamente importante de Hollywood. La criminalidad negra se convierte en la base más dominante para justificar la segregación, ya sea legal o por costumbre, en todo Estados Unidos.

Ya había definido el corazón de la forma de segregación de Jim Crow, pero realmente comienza en el período de la Gran Migración para dar forma a la mala distribución de los bienes públicos para los negros: acceso a barrios, acceso a escuelas, acceso a hospitales, acceso a formas de ocio. Y, por supuesto, todas estas restricciones son aplicadas por ciudadanos blancos, pero especialmente por la policía local, por agentes de policía.

En el sur, la policía estaba menos en primera línea porque había menos. Hubo una aplicación más vigilante de la supremacía blanca: un hombre blanco realmente podía dispararle a un hombre o mujer negros en el medio de la calle y salirse con la suya. Era menos probable que eso sucediera en el norte; lo que era más probable que sucediera era que un residente blanco simplemente llamara a la policía.

En 1964 en la que se prohíbe la segregación racial en las escuelas.

La misma idea básica de que en los espacios en blanco, los negros son presuntamente sospechosos, todavía se está desarrollando en Estados Unidos hoy. La idea de que los agentes de policía deberían prevenir el crimen en las comunidades negras, en lugar de simplemente vigilar las fronteras de las comunidades negras, es lo que nos detuvo y registró, lo que en realidad no es solo de la década de 1990 o está inspirado en la vigilancia de "ventanas rotas", sino en versiones de se estaba desarrollando muy oficialmente en la década de 1960. Y al mirar los archivos, que he hecho en mi libro, de manera no oficial y sin nombre, desde los años 1910 y 20.

Entonces, esta idea de que puede prevenir el crimen en una comunidad donde las estadísticas del crimen dicen que ocurre mucho crimen, y presume que cierto grupo demográfico de hombres negros, especialmente en esa comunidad, son delincuentes, esa lógica comienza ya en la década de 1960. Y todavía se está desarrollando.

Si bien ese patrón se desarrolló, una de las cosas que sucede durante la Prohibición es que la fabricación y distribución de alcohol crea esta economía clandestina masiva, que ahora está siendo regulada por hombres de etnia blanca que no se demandan entre sí en un tribunal civil, pero en realidad dispararse el uno al otro cuando compiten por el botín de contrabando. Y gran parte de esa acción se pone deliberadamente en comunidades negras.

Los bares clandestinos, la corrupción está oculta dentro de las comunidades negras. Todos son cómplices en esto: los contrabandistas son cómplices, la policía es cómplice. Las únicas personas que no son cómplices son las personas negras de la clase trabajadora que no quieren que suceda lo que sucede en sus comunidades.

El efecto de esto es producir otra batería de estadísticas de delitos que salen de las ciudades del norte que muestran altas tasas de arresto de personas negras durante el período de Prohibición, cuando de hecho, están siendo blanco de represalias políticas de una actividad clandestina abrumadoramente blanca. Es simplemente notable.

Y una vez más, el público blanco no lee las notas al pie ni le pone asteriscos. Lo que obtienen es evidencia de un número desproporcionado de arrestos en la comunidad negra durante un tiempo en el que casi todos sabían quién estaba detrás del contrabando.

"Pero" las personas negras (reformadores negros, activistas negros, eruditos negros, periodistas negros) siempre documentaban lo que les estaba sucediendo. Siempre se resistieron e hicieron algunos progresos, comenzando en la década de 1920, en torno a llamar la atención sobre el racismo y la discriminación policiales sistémicos.

La historia de las protestas contra la policía racista

Los primeros días del movimiento de derechos civiles se centraron en el problema del linchamiento. El NAACP literalmente comienza debido al linchamiento. Y [una] razón fue por la amenaza de linchamiento en el Norte. No quiere decir que a los progresistas que fundaron la organización en 1910 no les importara el linchamiento que había estado ocurriendo en el sur. Pero fue como un momento de George Floyd. Era como, "Santo cielo, si esto puede suceder en Springfield, Illinois, donde se produjo un linchamiento en 1909, entonces tenemos que dibujar una línea en la arena".

En1870 los supremacistas blancos privaron a los afroamericanos del poder del voto.

Junto con su enfoque en la violencia racial en los primeros días, también comenzaron a prestar atención a la violencia policial, particularmente en el norte, porque el liderazgo de NAACP estaba en las ciudades del norte. Tenía su sede en Nueva York. Entonces, lo que sucedía en sus propios patios traseros era más como violencia policial sistémica que linchamientos. Y eso comenzó el proceso, particularmente para W.E.B. Du Bois, que establece una especie de papel secante de la policía, o llamémoslo un papel secante de brutalidad policial, y la revista principal de la organización.

Ida B. Wells, quien también fue otra fundadora de NAACP, comienza a organizarse en torno a la violencia policial y otras formas de violencia racial en esas ciudades. Los afroamericanos mismos comienzan a resistir la vigilancia y llaman la atención. Ministros, maestros, albañiles: en esencia, lo que era la clase trabajadora y profesional de la América negra a principios del siglo XX son muy expresivos y exigen reformas policiales. Exigen responsabilidad por la actividad criminal entre la policía y no obtienen nada de eso.

En la década de 1920, el primero de una serie de disturbios raciales estalla en el este de St. Louis, se extiende a Filadelfia. Otro ocurre en Chicago. El de Chicago es provocado por la muerte de un [17 años] nadando en el lago Michigan que cruza una línea de color acuoso. Los negros están indignados. Ellos quieren justicia. Los blancos se ofenden y comienzan a atacarlos en sus comunidades.

Y lo que sale de eso es la primera comisión de cinta azul para estudiar las causas de los disturbios. En ese informe, la comisión de Chicago [concluye] que hubo una participación sistémica en la violencia de la mafia por parte de la policía, y que cuando los oficiales de policía tuvieron la opción de proteger a los negros de la violencia de la mafia blanca, eligieron ayudar e incitar a las multitudes blancas o desarmar a los negros o arrestarlos. Y varias personas testifican, todos los cuales son funcionarios de justicia penal blancos, que la policía está sistemáticamente involucrada en prejuicios raciales cuando atacan a sospechosos negros, y es más probable que los arresten y los acusen de que no lo harían. hacer por un hombre blanco.

Este informe en 1922 debería haber sido la muerte del racismo policial sistémico y la discriminación en Estados Unidos. No lo fue. Sus recomendaciones fueron ampliamente ignoradas.

Y una década después, Harlem irrumpe en lo que se considera el primer disturbio policial, donde los afroamericanos creen que la policía mató a un joven afro-puertorriqueño. Resulta que no lo había sido, pero el rumor de que lo había llevado a una serie de ataques dirigidos contra empresas blancas en Harlem y contra la policía. Y, finalmente, ese levantamiento lleva al informe de disturbios de Harlem en 1935.

Ese informe llega a la misma conclusión, señala que debe haber responsabilidad para la policía que debe ser acusada y registrada como delincuentes cuando se dedican a actividades delictivas. Piden juntas de revisión ciudadana y un final para detenerse y registrar, que nombran en el informe. Y el alcalde [Fiorello] La Guardia, el alcalde de Nueva York, lo deja de lado, no hace nada con él, ni siquiera lo comparte con el público. La única razón por la que vio la luz fue porque el periódico negro, el Amsterdam News, lo publicó en serie.

Y se produce un informe similar en 1943, y otro informe en 1968. Esencialmente, todos siguen repitiendo el mismo problema.

¿Veremos algún cambio en este momento?

KM: Si consideramos las últimas dos semanas como evidencia de alguna demostración externa de conciencia y compromiso con algo diferente, diría esto: este momento es muy útil cuando se trata de abordar esta pregunta. El problema es que ninguno de nosotros puede saber cuánto durará esto. Ninguno de nosotros puede saber si la simple acusación de otros tres hombres y la eventual condena por todos los involucrados en el asesinato de George Floyd será la respuesta que buscaban las personas que recién llegaron a esto.

Pero puedo decirles que muchos de los activistas y líderes del movimiento, los organizadores, académicos como yo, saben que esto nunca ha sido un problema con uno, dos, tres o cuatro oficiales que matan injustamente a una persona negra inocente y desarmada. y digo inocente porque George Floyd no había sido condenado por nada. Sabemos que esto nunca ha sido sobre eso.

El problema es la forma en que se creó la policía y lo que está facultada para hacer, que es, para decirlo en términos que resuenan en este momento, han estado vigilando a los trabajadores esenciales de Estados Unidos. Y el hecho de que las personas negras superan el índice como los trabajadores esenciales de Estados Unidos, cuando de hecho, de eso se trataba su presencia aquí: proporcionar la mano de obra para construir riqueza en Estados Unidos, y luego la única forma de libertad que tienen. realmente lo había hecho, que era la libertad de trabajar para la mayoría de los blancos.

En este momento de pandemia, creo que podemos ver más claramente que las mismas personas de las que estamos dispuestos a sacrificar los derechos civiles y las libertades civiles son las mismas personas de las que también dependemos para mantener nuestros servicios públicos en funcionamiento y nuestras compras. Nuestros hogares.

A lo que nos lleva este momento es a una encrucijada para la mayoría de los recién llegados para definir la justicia más allá de un caso individual o incluso casos, pero para definir la justicia como una forma de limitar lo que los agentes de policía han podido hacer, que es proteger los privilegios de los blancos en Estados Unidos. Algunas personas llaman a eso destitución de la policía. Algunas personas lo llaman abolición. Pero todo lo que significa es que debería haber menos vigilancia de la América negra y más inversión en la infraestructura [socioeconómica] de las comunidades negras. Y los policías no son las personas que hacen ese trabajo.

Entrevista otorgada a VOX realizada por Anna North