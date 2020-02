Hipoglucemia: ¿qué es, síntomas, causas y cómo revertirla?

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, por sus siglas en inglés), la hipoglucemia ocurre cuando el nivel de glucosa o azúcar en la sangre cae por debajo de lo normal, es decir, aproximadamente a 70 miligramos por decilitro (mg/dL), aunque esta varía entre personas, y a continuación te hablaremos sobre sus síntomas y causas.

Síntomas de la hipoglucemia

Por lo general, los síntomas de la hipoglucemia aparecen de un momento a otro y pueden variar entre personas, de hecho, hay quienes no experimentan ningún síntoma, sin embargo, entre los más comunes se encuentran:

Temblores, irritabilidad o nerviosismo.

Sudoración

Hambre

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Somnolencia, cansancio, fatiga o debilidad.

Mareos, aturdimiento o descoordinación.

Confusión o desorientación.

Palidez.

Problemas de concentración.

Ritmo cardiaco rápido o irregular.

También es posible experimentar síntomas durante el sueño, como: llorar o tener pesadillas, sudar hasta humedecer la pijama o las sábanas y sentirse cansado, irritable o confundido después de levantarse. No obstante, cuando la hipoglucemia es severa, puede ocasionar: incapacidad de comer o beber, ataques o convulsiones y pérdida del conocimiento.

Causas

Según explica Mayo Clinic, existen diversos factores que pueden ocasionar la aparición de hipoglucemia, especialmente como un efecto secundario de los medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes, sin embargo, si no padeces esta enfermedad, las razones podrían ser.

Medicamentos.

Consumo excesivo de alcohol.

Enfermedades como hepatitis grave, trastornos renales o anorexia nerviosa (hambre prolongada).

Superproducción de insulina.

Deficiencias hormonales ocasionadas por ciertos trastornos de las glándulas suprarrenales y la hipófisis o una deficiencia en la hormona del crecimiento en niños.

Imagen: Hospitales Ángeles

Cómo tratar la hipoglucemia

De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, aunque existen ciertos síntomas que nos indican un posible episodio de hipoglucemia, la única manera certera de saber que se está experimentando un caso de esta es a través de la revisión de los niveles de azúcar.

Si ya hemos hecho la revisión y el resultado ha sido positivo, podemos tratarla de la siguiente manera:

- Consuma 15 o 20 gramos de glucosa o carbohidratos y revise sus niveles de azúcar después de 15 minutos. Si la hipoglucemia continua, repita el procedimiento y una vez que la glucosa en la sangre vuelva a la normalidad, coma algo pequeño si su próxima comida es dentro de una hora o más.

- Si no tienes diabetes y padeces de episodios recurrentes de hipoglucemia, puedes comer pequeñas raciones de comida a lo largo del día para evitar que tus niveles de azúcar en la sangre disminuyan.

- Si tienes diabetes, es importante que consultes con tu médico sobre cualquier medicamento nuevo ingerido, cambios de horario en comida o medicación, y hasta si has agregado nuevos ejercicios en tu rutina. Asimismo, es importante que monitorees constantemente tu glucosa y que te asegures de contar siempre con un carbohidrato de acción rápida (jugos o tabletas de glucosa) a la mano.

