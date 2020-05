Hipertensión: seis consecuencias de la enfermedad que podrían terminar en muerte

Consecuencias de la hipertensión que podrían provocar la muerte. Foto: acupunturabenalmadena.com

La hipertensión afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las razones por la que los hombres mueren de forma prematura, y es que tiene serias complicaciones que desencadenan la muerte, ¿ ya las conoces?, a continuación, te diremos seis de ellas, ¡cuida tu salud!

Hipertensos podrían morir a causa de la hipertensión arterial. Foto: pacientescomoyo.com.mx

Hipertensión provoca aneurisma

Un aneurisma es una protuberancia que se forma en una arteria debilitada por la alta presión del flujo de la sangre que normalmente es causado por sufrir hipertensión, y estos pueden desencadenar en una hemorragia que puede causar la muerte del paciente, aunque esta afección sucede más comúnmente en la aorta puede ocurrir en cualquier otra arteria del cuerpo humano.

Corazón izquierdo aumenta de tamaño

El sobreesfuerzo que hace el corazón para bombear la sangre a todo el organismo hace que se engruese el ventrículo izquierdo provocando muerte cardíaca súbita, ataques cardíacos o insuficiencia cardíaca.

Corazón izquierdo aumenta de tamaño por la hipertensión arterial. Foto: medicalnewstoday.com

Hipertensión desencadena accidente cerebrovascular

Este padecimiento provoca los también conocidos como derrames cerebrales, pues la hipertensión genera coágulos en la sangre, además daña los vasos sanguíneos, ya que la presión arterial alta puede hacer que se rompan o estrechen haciendo que el oxígeno no llegue correctamente al cerebro lo que causa un accidente cerebrovascular que causa muchas veces la muerte.

Insuficiencia renal, otra consecuencia de la hipertensión

La presión arterial alta es una de las primeras causas de insuficiencia renal, pues debido a que daña los vasos sanguíneos los riñones no pueden filtrar de forma adecuada la sangre lo que hace que se queden muchos residuos líquidos y peligrosos que provocan fallo en los riñones.

Hipertensión daña la vista

Un paciente hipertenso puede perder parcial o completamente la vista, ya que la presión arterial alta también daña el nervio óptico y los pequeños vasos sanguíneos de los ojos, y si a esto se le suma diabetes, podría provocar que el ojo sangre e incluso visión distorsionada, por ello es indispensable que realizarse chequeos continuos para evitar complicaciones mayores.

Hipertensión daña el nervio óptico. Foto: allaboutvision.com

Disfunción sexual en hombres hipertensos

La disfunción eréctil puede ser una consecuencia de la hipertensión y es que la presión arterial alta no permite que la sangre fluya correctamente hacia el miembro masculino, y por ello no se puede generar una erección, aunque esto también afecta a las mujeres quienes debido al mismo motivo no podrán conseguir fácilmente orgasmos, tendrán menos apetito sexual e incluso sequedad vaginal.

Con información de sumedico.lasillarota.com.