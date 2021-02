Hiperactividad: ¿Cómo saber si un niño lo padece?, experto explica qué hacer

El especialista Diego Montes de Oca informa que la hiperactividad suele darse en conjunto con el déficit de atención, a continuación te compartimos todo lo relacionado a este padecimiento.

¿Qué es la hiperactividad?

Entre los trastornos más estudiados que sufren los niños menores de 12 años, se encuentran el de déficit de atención con hiperactividad, los cuales pueden afectar a los chicos en sus tareas cotidianas.

A diferencia de lo que algunos creen, no es hereditario y no se conocen las causas, ya que no se trata de una enfermedad orgánica que puede ser comprobada con un análisis de sangre o de otro tipo, sino que es un trastorno.

A la hora de ser diagnosticado, los especialistas se fijan en tres síntomas que puede llegar a manifestar un niño. Estos son: el de hiperactividad, déficit de atención e impulsividad.

¿Qué es la hiperactividad en niños? Foto: Red cenit

Síntomas de la hiperactividad

Hiperactivo

El primero de ellos, explicó el pediatra Diego Montes de Oca, se da cuando un chico “se mueve en momentos en los que no debería moverse, o no puede estar quieto más de un determinado tiempo, habla sin parar, o hace ruidos, o nunca está relajado o nunca termina una actividad. Tiene poca constancia. Esta es una forma de definir la hiperactividad.

Déficit de atención

En tanto, el déficit de atención se manifiesta, por ejemplo, cuando en una salita un niño no puede prestar atención, a diferencia de todos los demás. No se fija en los detalles, nunca finaliza la tarea, no puede escuchar, es desorganizado, se olvida de todo.

Impulsividad

En tercer lugar, el otro factor para fijar un diagnóstico es la impulsividad. Si un niño la sufre, siempre quiere ser el primero en todo, no tiene tolerancia en la espera, interrumpe a todos, genera que haya algún tipo de conflicto con los demás.

¿Cómo tratar el trastorno?

En caso de que un adulto note alguno de estos síntomas del trastorno en algún chico, existen tres especialistas a los cuales consultar: el pediatra, en una primera instancia, y luego al neurólogo o psiquiatra.

Los segundos son quienes por lo general le ponen sello al trastorno y definen si un niño sufre de hiperactividad con déficit de atención. En caso de que así sea, se suele tratar con medicación, siempre recetada por profesionales.

De todas formas, explica Montes de Oca, en muchos casos las familias no aceptan la medicación, entonces utilizan un tratamiento psicológico y, además, hay un tratamiento psicopedagógico en el que se incluye el entorno de la escuela.

Para concluir, el pediatra explicó que, recientemente, apareció una nueva técnica relacionada a este trastorno, llamada Neurofarmagen. La misma, se utiliza para saber si la medicación va con los problemas de los chicos y cómo funciona. Si deseas saber más acerca de los trastornos en niños, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Tik Tok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!