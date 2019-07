Hilario Peña comparte las aventuras de un detective realmente sui géneris

Su creador, Hilario Peña, oriundo de Mazatlán es un narrador y guionista que imparte talleres de novela policiaca en el Centro Cultural Tijuana, siendo coautor del guión de la serie televisiva “Camelia la Texana”, trasmitida en el 2014 y ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2016 por su obra “Cornelio Callahan”. El maestro platicó con La Verdad acerca del lanzamiento del libro “Detective Malasuerte” que Editorial Océano ha lanzado incluyendo el bestseller “Malasuerte en Tijuana"(2009), y las novelas policiacas “La mujer de los hermanos Reyna” (2011) y “Juan Tres Dieciséis” (2014).

Hilario Peña está feliz con la cuidad edición de este recopilación de aventuras del detective Malasuerte.

De inicio, Hilario reconoce que Malasuerte es realmente un personaje hardcore, y compartió cómo surgió. “Su nacimiento fue como muy espontáneo, desde el momento que que lo concebí ya venía con todas sus características, todo el paquete, de pronto me pareció perfectamente lógico el hecho de que existiese un detective pelirrojo, de voz arguardentosa, presumiendo por la vida que es feo pero de buen cuerpo, echado para adelante, un poco torpe, y más que nada surgió de mi necesidad por leer algo así con dichas características, y fue por eso que lo escribí, fue una epifanía literaria pero no lo sentí como una genialidad, fue algo como una necesidad más bien”.

Denotando modestia, Hilario no se considera parte de los grandes escritores del género de novela negra entre los que están Paco Ignacio Taibo II o Elmer Mendoza que legitimaron el género por su calidad en una época en que no estaba de moda, pero sí reconoce que Tijuana tiene gran importancia dentro del contexto de la historia, al ser una ciudad en la que él vive, debiendo enfrentar todas las adversidades sociales y económicas. “La Tijuana retratada por la gente de aquí es diferente, es mucho más urbana, pero si la novela describe una Tijuana más salvaje es porque fue esa la que me tomó vivir”.

Hilario reconoce que Malasuerte genera en los lectores empatía pero también animadversión en los lectores, al ser un personaje brutal. “Sí, de hecho el personaje tiene sus claroscuros que él mismo manifiesta y él mismo de alguna manera trata de huir de esos demonios que lo persiguen, están ahí”.

Señaló algo importante, acerca de que en la mayoría de este tipo de biografías.se cuentan por medio de flashback durante el mismo desarrollo, pero él comenzó por el inicio que aunque sea algo obvio, aunque en el caso de este policía no lo es tanto, por eso el primer capítulo se llama ‘Génesis de un detective’.

Sobre los giros sorpresivos dijo que de eso se trata ser artistas, de expresar, de que si el lector debe aguantar todo su choro, era importante incluir elementos de humor, misterios que se van revelando poco a poco que den ganas de avanzar en la aventura. Admitiendo que los elementos fantásticos tiene un fundamento muy teórico, esperando que en la práctica hayan funcionado.

Hilario Peña ha sabido crear un personaje diferente que vive aventuras que incluyen pinceladas de terror.

Les recomiendo las aventuras de Malasuerte en la delirante y psicodélica Tijuana con personajes carnavalescos como el comisario Nicolás Reyna, el Boticario Jarocho Nazi, un psicópata apodado el Duende y la hermosa alcaldesa de la ciudad. El detective más rudo de la frontera le planta cara a poderosos capitalistas, políticos sin escrúpulos, peligrosos criminales… y a fuerzas aún más oscuras.

