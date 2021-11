Hijo de Yahir reveló con quién hizo el video para OnlyFans y presentó a su novio

El hijo de Yahir Othón Parra, Tristán Othón, reveló quién es su novio y dio a conocer que tiene un video para adultos con él en OnlyFans, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que hace poco el hijo del cantante reveló que era bisexual, un tema que escandalizó a todos sus fans, ¿oh ya lo sabías?

También, anteriormente te contamos que Othón Parra recordó su paso por La Academia; pero, ahora te diremos que está pasando con la relación amorosa de su hijo.

Tristán, hijo de Yahir ya tiene novio

Foto: sdpnoticias.com

El hijo del famoso ha revelado a Chisme No Like que su novio se llama Axel Martínez, mejor conocido por su pseudónimo Axxl Mart, y aunque no lo creas también participó en algún momento en un reality show de competencias musicales como lo hizo el cantante, así fue como lo presentó Othón:

"Es Axel, es un cantante argentino.”

Durante la entrevista, Elisa Beristain, tocó el tema de la adicción a las drogas que sufre Othón, ante esto, Axxl Mart, respondió que lo está apoyando en la que calificó una etapa muy difícil que está viviendo el hijo del cantante, y detalló:

"Yo estoy con los brazos abiertos y con todo lo que lo pueda ayudar para que pueda salir adelante y deje las drogas.”

Además, comentó que, aunque él no toma ni una sola gota de alcohol, de vez en cuando fuma mariguana para, dijo:

“...no dejarlo solo [a Tristán], pero de una forma recreativa no de una forma destructiva.”

Ante estos señalamientos, Othón fue firme al decir:

"Quiero aclarar algo, yo no estoy dispuesto a dejar de tomar ni de consumir mariguana.”

Por otro lado, el novio de Othón también habló sobre cómo conoció a su papá, ya que, comentó que siempre había sido fan del cantante y que tuvo la oportunidad de estar cerca de él cuando participó en La Voz, incluso aprovechó para decir que lo admira desde que lo veía por televisión participando en La Academia, y declaró:

“...yo siempre soñé con ser su amigo, y ahora qué pasó esto y esto tan bonito, pues estoy muy feliz.”

Tristán Othón y Axxl Mart tienen video para adultos

Axel y Tristán. Foto: elimparcial.com

El hijo del cantante dio a conocer a todos que Axel y él ya grabaron un video para adultos, mismo que se puede ver en su cuenta oficial en OnlyFans, ante esto detalló:

“Por ahora será entre nosotros y contenido unitario de uno solo.”

Si quieres saber más sobre este artista tienes que revisar Así desata PASIONES el hijo de Yahir.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de www.elimparcial.com