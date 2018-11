Higiene de Camilla Parker fue ventaneada por su rival de amores Lady Di

“Lady Di” o mejor dicho la princesa Diana y Camilla Parker Bowles, dos mujeres aunque completamente distintas, ambas tenían algo en común: las dos a las amaban al mismo hombre, el príncipe Carlos.

Higiene de Camilla Parker fue ventaneada por su rival de amores Lady Di.

En 1995, mientras Lady Di aún estaba casada con quien sería el rey de Inglaterra, hizo una revelación a una entrevista que le dio a Martin Bashir de la BBC, diciendo lo siguiente: “Éramos tres en este matrimonio, estaba un poco lleno de gente”.

Diana, la “princesa de corazones” como la llamaban de cariño, siempre lucía esta impecable, haciendo un contraste de gran medida con el estilo “libre” de Camilla Parker, quien había crecido en el campo de Sussex, y que tuvo una infancia libre durante la cual desarrolló una pasión por la jardinería, los caballos y un amor incondicional por los Jack Russell Terriers.

Su vida al aire libre y viviendo rodeada de naturaleza le permitió no preocuparse tanto por la belleza que el mundo demanda. A decir de la revista Gala, la princesa Diana “la calificaba como fea, vieja, gorda y sucia, incluso, muy sucia”. No podía soportar las uñas de Camilla, dañadas por la equitación y ennegrecidas por la jardinería, o por su cabello, que consideraba grasiento y mal cortado, así mismo centraba su atención en las desgastadas botas de goma de “la Parker Bowles” y sus aburridas faldas de tweed, según publica Elle Francia.

El look de Camilla totalmente campirano, mismo que al parecer era de gran atracción para el príncipe Carlos.

Sin embargo, esto no quedó en solo palabras del lady Di, sino después fue una amiga cercana de Camilla quien aseguró lo dicho por la princesa Diana, palabras que fueron retomadas por algunos medios británicos, como The Independent y The Guardian. “Esta jinete excepcional puede ser feliz de saltar de su caballo y ponerse un vestido de noche para una cena sin la intención de siquiera ducharse”.

Por otro lado, la autora inglesa y exvecina de la hoy duquesa de Cornwall, Jilly Cooper también dijo su versión: “Ella puede almorzar contigo sin maquillaje y con un esmalte de uñas escamoso”.

Sin embargo, a la par también destacan todo su carisma, su confianza y su humor.

Fue por esta razón que tan pronto se oficializó su romance con el príncipe Carlos, Camilla, quien además era la mujer más odiada de Inglaterra, un equipo se enfocó en mejorar su imagen.

Un equipo de profesionales trabajó en la imagen de Camilla tras oficializar su romance con el principe Carlos.

Hugh Green modernizó y disciplinó su peinado, Jo Hansford corrigió su color para hacerlo más brillante y Julia Biddlecombe trabajó para suavizar su tez, marcada por muchos años de fumar. El cambio asombró a la asamblea el día del anuncio de su compromiso con el príncipe Carlos.

Natural por siempre, Camilla cree que un frasco de crema hidratante hace todo el trabajo de un cirugía estética.