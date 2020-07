Hidroxicloroquina, un riesgo para pacientes autoinmunes con COVID-19: estudio

Estudio revela que el medicamento hidroxicloroquina no tiene beneficios preventivos contra el COVID-19. Foto www.shutterstock.com

Recientemente el medicamento hidroxicloroquina se ha estado recomendando para prevenir el COVID-19; sin embargo, en Francia se realizó un estudio a 55 mil pacientes que arrojó datos que desacreditan los beneficios del tratamiento contra el nuevo coronavirus cómo uso “preventivo”, pero ¿por qué?, aquí te contamos todo lo que revelaron los científicos, ¡es impactante!

Estudio rechaza la hidroxicloroquina para el COVID-19

De acuerdo con la información recaba en el estudio, se observó que los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes que eran tratados con hidroxicloroquina o cloroquina, y que fueron contagiados con COVID-19, no tuvieron una protección que evitará los síntomas graves del nuevo coronavirus, algo que desalienta al primer medicamento cómo un tratamiento opción para prevenir el virus, al respecto, los científicos señalaron que este no evita:

“…riesgo de hospitalización, intubación o muerte relacionada con COVID-19.”

Los científicos, aseguran que los resultados del estudio no pueden comprobar formalmente si existen o no beneficios en el tratamiento contra el COVID-19 a base de hidroxicloroquina; sin embargo, respecto al hecho único sobre los síntomas graves del nuevo coronavirus, aseguran que el medicamento no es efectivo para prevenirlos.

Hidroxicloroquina, es un sobreriesgo para pacientes con enfermedades autoinmunes. Foto: www.telemundoutah.com

Los pacientes del estudio recibieron del 1 de enero de 2019 al 15 de febrero de 2020 seis tratamientos con cloroquina o hidroxicloroquina.

Es la poliartritis reumatoide y el lupus dos de las enfermedades que se tratan con el derivado del antipalúdico cloroquina, es decir la hidroxicloroquina.

El estudio observó que contrario a lo que se cree el tratamiento con hidroxicloroquina, significa la posibilidad de muerte, entubación y hospitalización ante el COVID-19 para los pacientes bajo APS a largo plazo, cabe recordar que dicho medicamento fue aprobado para tratar el nuevo coronavirus en México.

Epi-phare de Francia, fue quien realizó el estudio e informa que la poca efectividad del tratamiento en dichos pacientes es causa de las características especiales que las enfermedades que sufren de forma crónica implican, este señala particularmente a los medicamentos a los que se exponen cómo los corticoides orales, esto en mayor medida que considerar que sea por la exposición a los APS.

Este no es el primer estudio francés no es el primero que desacredita los beneficios de la hidroxicloroquina ante el COVID-19, ya que Recovery, una investigación británica también observó la falta de beneficios aportados por el medicamento, de ahí que varios ensayos clínicos se suspendieron a finales de mayo del 2020.

