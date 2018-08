Heterocurioso o heteroflexible, la nueva tendencia sexual.

El ser Heterocurioso o heteroflexible, se ha vuelto la nueva tendencia sexual, pues es cada vez más común entre un sector de hombres que mantienen ocasionalmente relaciones sexuales o afectivas con personas de su mismo sexo.

Relaciones con su mismo sexo,

A pesar de que muchas veces se les considera “homosexuales reprimidos” o “indefinidos” en su orientación sexual, expertos en sexología señalan que esto no es necesariamente así, pues existen estudios del comportamiento sexual humano que demuestran que no todas las personas que mantienen este tipo de encuentros con otras de su mismo sexo son necesariamente gais o bisexuales.

Cabe mencionar que la liberación sexual sigue creciendo, ya que las nuevas generaciones, en general, asumen con total naturalidad el bi, trans, homo y tantos otros géneros, que años atrás eran casi insultos.

De modo que gran parte de la sociedad, que se define como “normal”, con o sin aceptación de la diversidad, se sigue preguntando las causas de tal cuestión, como si existiera una anormalidad, enfermedad o algún hito terrible que determinó la diferencia.

Relación sin compromiso.

Los heteroflexibles se definen como heterosexuales y, en cierta forma, lo son. Los encuentros esporádicos que buscan son totalmente libres y sin compromisos emocionales. No son bisexuales. No se enamoran de sus parejas, no ventilan sus preferencias ni desean a los dos sexos por igual.

El bicurioso desea encuentros genitales.

Para la mayoría de los gays, los heteroflexibles son excelentes amantes. Y es que, como se brindan esporádicamente, en secreto y con tanta curiosidad, lo dan todo. Se dejan, disfrutan y quieren más. Por su parte, el bicurioso desea encuentros genitales con penetración. No suele besar al hombre ni practicarle sexo oral, aunque sí le gusta recibirlo, de acuerdo al portal Clarín.