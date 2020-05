Heparina, el medicamento que detiene la entrada del COVID-19 en las células

Un estudio realizado por científicos de diversas naciones descubrió que el anticoagulante conocido como heparina actúa protegiendo a las células hasta en un 70 por ciento del COVID-19, ya que evita que entre a ellas, ¿será este medicamento un arma más contra el coronavirus?

De acuerdo al estudio realizado por científicos italianos e ingleses en conjunto con la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) y comunicado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de Sao Paulo (Fapesp), revela que el medicamento conocido por ser un anticoagulante, la heparina es capaz detener el COVID-19 e incluso ayuda en las alteraciones de coagulación que llegan a ser una complicación para los pacientes infectados con el virus y que los destina a morir.

Las conclusiones de este estudio son muy positivas, y fueron encontradas gracias a que los científicos experimentaron con linajes celulares del riñón de un mono verde africano identificado como Cercopithecus aethiops, comprobando que el medicamento ayudó a reducir la invasión del COVID-19 hasta en un 70 por ciento en las células.

Además, informó que también la heparina es capaz de unir proteínas, el estudio explica:

Ante ellos los científicos revisaron si la proteína espiga que conforma el COVID-19 podría adherirse al medicamento y así fue, hace que dichas moléculas sufran una alteración conformacional que hace el efecto bloqueo del coronavirus, al respecto, la coordinadora del proyecto Helena Bonciani Nader, declaró:

"Si no ingresa a la célula, el virus no puede multiplicarse y no tiene éxito en la infección"