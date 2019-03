Hechizos efectivos para que la persona que te gusta desee verte.

Si quieres que alguna persona que te gusta tenga ese deseo de verte y de pensar en ti, lo puedes lograr con magia blanca en específico con un hechizo que promete resultados extraordinarios. Los hechizos para que piense en mí, son realmente eficientes, y harán que puedas mantener a tu ser amado a tu lado para siempre.

Si quieres que la persona que te gusta piense en ti y desee verte, puedes lograrlo con algunos hechizos efectivo de magia blanca ¡Entérate de cuáles son!

Siempre que recurras a este tipo de hechizos recuerda que tienes que probarlos con mucha fe, para disfrutar de sus beneficios. Este hechizo hará que él te piense desde que sale el sol, estarás todo el día en su mente, durante la noche soñará contigo y pensará en ti antes de dormir.

Hechizos.

Hechizos de amor para que solo piense en mí

Hablamos de un poderoso hechizo para que piense en ti, para realizar este, vamos a solicitar la dulce ayuda del Arcángel Chamuel. Para hacer este maravilloso ritual, solo vas a necesitar un bolígrafo de color rojo y un papel blanco.

Lo que debes hacer es escribir con el bolígrafo el nombre de la persona que deseas en un papel, este debes doblarlo varias veces hasta que quede de un tamaño realmente pequeño, luego prosigue a tomar el papel con tu mano derecha, y repite tres veces el nombre de la persona que deseas atraer.

Tienes que decir la siguiente oración:

“Poderoso y amable arcángel Chamuel, Dios del amor, padre de la llama rosada del amor, te pido que escuches mi humilde oración. Solo tú y yo sabemos de este pacto, hoy mi querido arcángel te pido que me unas a (nombre de tu amado), por medio de esta poderosa oración, que esta persona sea para mí, que yo sea la única persona en su pensamiento, que se acueste pensando en mí. Que me llame y que me pida que esté con él para siempre.”

Una vez hecho esto, es momento de tomar un papel blanco y colocarlo debajo de la almohada, una vez que hagas esto es momento de repetir tres veces el nombre de la persona amada.

Hechizos “para que piense en mí todo el tiempo “

Este es muy fácil de hacer solo necesitas cinco velas, una fotografía de la persona que amas, un vaso de vinagre y una cucharada de sal.

Lo primero que debes hacer es dibujar un círculo en el suelo con la sal, hazlo de tal forma que puedas meterte dentro del círculo, coloca las velas por fuera del círculo, formando otro círculo, una vez hayas hecho esto metete dentro del círculo con la foto y el vinagre, enciende las velas, e impregna la foto con el vinagre y recita la siguiente oración:

“Piensa en mí, de la misma forma en la que yo pienso en ti, cumple mi deseo es mi voluntad”.

Termina por apagar las velas en sentido contrario al de las agujas del reloj, recoge la imagen y escribe detrás de la misma “piensa en mí hoy, mañana y siempre”

Hechizos “para que piense en mí y me llame”

Para esto hechizo solo vas a necesitar un poco de leche y una vela de color blanco. En primer lugar, debes calentar la leche hasta que hierva, una vez hecho esto retírala del fuego y métela en un frasco, una vez hecho esto, enciende la vela y deja que caigan unas gotas sobre la leche.

Una vez hayas hecho eso, deja que la vela se consuma en un lugar tranquilo, pon frente a la vela la leche y di la siguiente oración:

“Me pensarás como yo pienso en ti, estaré en tu imagen, tú me verás en tus sueños, con este lácteo estaré muy cerca de ti y me vas a tener que llamar sin dudar”.