Hechizo de magia blanca para que piense en ti

Es importante que te mantengas con la mente positiva, pues la energía con la que alimentas el hechizo es fundamental. Dale tiempo al tiempo y relájate, los resultados serán efectivos y si lo haces con fe y amor no habrá desperdicios.

Como mencionamos al principio, este hechizo de magia blanca es simple, pero poderoso. Lograrás que la persona que amas te extrañe, necesite y busque; no encontrará la tranquilidad si no es contigo.

Ingredientes

- 1 copa de cristal

- 1 pluma

- 1 vaso de agua

- 4 cucharadas de azúcar

- 4 cucharadas de canela

- 1 hoja de papel

- Nombre completo y número telefónico de la persona amada

Procedimiento

1. Toma el papel y escribe el nombre de la persona que quieres enamorar y su número telefónico.

2. Llena la copa de cristal con agua y pon a dentro la hoja de papel.

3. Agrega la canela y el azúcar.

4. Visualiza a tu amado desesperado por hablar contigo y piensa en el diálogo que deseas tener con él.

5. Ahora repite 3 veces las siguientes palabras, con los ojos cerrados:

“Te ordeno en esta hora y en este santo momento que me llames, que por amor a mi vengas a mi y me llames ahora, te lo ruego ahora, imploro me llames ahora, por el amor que te tengo, te ruego me llames ya”.