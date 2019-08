Hechizo de magia blanca para atraer abundancia y amor

Si no has tenido mucha suerte en cuestiones del amor, tu pareja te ha engañado, no encuentras al amor de tu vida, puedes hacer algo para atraer a tu vida la abundancia y el amor que tanto te falta y para lograrlo existe un hechizo de magia blanca, que será muy efectivo para ti, pon mucha atención y atrévete a realizarlo.

Con el siguiente hechizo podrás atraer a tu vida lo que te mereces, de tal manera que en poco tiempo podrás gozar de un gran bienestar económico, una buena salud y lo mejor de todo es que el amor tocará tu puerta y se establecerá plenamente, así que no dudes en realizarlo.

Lo que vas a necesitar

Tal vez te parezca algo muy simple, pero lo único que vas a necesitar para este hechizo de abundancia y amor, es una cuerda y mucha fe en lo que harás.

Cuerda

Cómo lo vas a hacer

La cuerda te servirá para hacer un promedio de nueve nudos y tendrás que estar muy concentrado para que tenga un buen efecto, y comenzarás a decir lo siguiente haciendo los nudos.

Por el nudo primero, el hechizo empiezo.

Por el segundo nudo, mi deseo cumplo.

Por el nudo tercero, la magia libero.

Por el cuarto nudo, mi voluntad proclamo.

Por el quinto nudo, el hechizo realizo.

Por el sexto nudo, la magia concreto.

Por el nudo séptimo, mis palabras llegan al cielo.

Por el octavo nudo, mi magia aseguro.

Por el nudo noveno, obtengo lo que deseo.

Cuándo lo debes hacer

Para que tu hechizo tenga un mejor efecto, debes hacerlo un viernes, de preferencia en la noche antes de las 23 horas. Recuerda que cuando termines debes dejar la cuerda en un lugar seguro y cuando tu deseo se cumpla debes quemar la cuerda.

