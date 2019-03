Hechizo de la cebolla para que regrese pidiendo perdón

Todas las relaciones son complicadas, más las que han llegado a su final, pues aunque definitivamente se puede terminar bien, en su mayoría son los problemas, infidelidades y traiciones las que las hacen culminar.

Si este es tu caso y deseas que esa persona regrese arrepentida y pidiendo perdón, el hechizo de la cebolla es para ti, pues tal y como funciona el Karma, harás que esa persona sufra lo que te hizo sufrir.

Materiales

- 1 cebolla

- 1 vela blanca

- 1 hoja de papel

Hechizo de la cebolla

Procedimiento

1. Haz un agujero en la cebolla y retira el centro.

2. En la hoja, escribe 3 veces el nombre completo (nombres y apellidos) de la persona que quieras que regrese por ti.

3. Dobla el papel como un pergamino, mientras repites las siguientes palabras:

“Espero que desde tu alma y corazón todo el mal que tu me has hecho llores y llores y llores y vengas arrastrándote hasta la puerta de mi casa pidiéndome perdón”.

4. Introduce el papel en el interior de la cebolla.

5. Enciende la vela y sella el hueco de la cebolla con la cera, mientras repites las siguientes palabras:

"Quiero que donde quieras que estés (nombre) quiero que pienses solo en mi, y llores tantas lágrimas como yo lloré por ti, tantas lágrimas que no tengas un día de paz y tranquilidad hasta que no vengas a mis pies, vas a llorar, vas a sufrir hasta que no vengas a la puerta de mi casa a pedirme perdón, hasta que no te comuniques conmigo, así sea. Amen"

"Vas a llorar por mi a la distancia y con quien estés solo tendrás pensamientos para mi".

6. Ahora introduce la cebolla bien sellada en una bolsa y la tiras en un gran jardín.

7. Apaga la vela y habrás terminado el hechizo.