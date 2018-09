“He vencido el cáncer. Señores, gané”, el tuit que impacta y da fuerza a miles

He vencido al cáncer.



Señores, gané. — Paola Boscán. (@paoobooscan) 25 de agosto de 2018

La joven venezolana llegó a Santiago hace un año cuatro meses, cuando dejó Maracaibo y, de paso, la crisis que afecta a su país. Se describe a sí misma como “una venezolana común y corriente, que tenía una vida común y feliz, y espera seguir teniendo una vida común y corriente en Santiago de Chile”. Pero su día a día sin grandes contratiempos tuvo un duro choque, cuando fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

Todo partió en noviembre pasado, con un “bulto” en el cuello. “Era una masa pequeña así que no le di importancia”, explicó Boscán en Twitter. Y según contó, no estaba afiliada a ningún sistema de salud, lo que parecía desmotivarla, dados los precios, a averiguar de qué se trataba lo que le había salido. Pero con el tiempo, la situación fue empeorando; comenzó a bajar de peso y sentía fuertes dolores en un brazo cuando bebía alcohol. Ir al doctor se hizo indispensable.

“Fui creyendo que no tenía nada importante y prácticamente salí de la consulta con cáncer”, aseguró la joven, a quien le encontraron dos tumores -el bulto del cuello y otro en el tórax-. Tuvo que llamar a su mamá que vive en Estados Unidos y pedirle dinero para enfrentar parte de los gastos que se venían.

Luego vinieron las quimioterapias, acompañadas de mareos y nauseas, la pérdida del sentido del gusto y un irremediable agotamiento; la caída del cabello -se cortó una melena- y el adiós a tantas comidas -como sushi o ceviche- que tenía prohibidas durante su tratamiento.

El peor día de su vida lo describe cuando le tomaban una biopsia de médula en una camilla de la Clínica Santa María. Ahí, en pleno procedimiento, se puso nerviosa y a temblar. “¿Quién me mandó a mí estar en Chile en ese momento?”, dijo la joven, antes de explicar que tuvieron que darle un ansiolítico para enfrentar ese dificil momento.

“Hay gente loca que odia ver felices a otras personas”

Paola tuvo momentos oscuros, no lo niega. A veces no sabía si lograría sobrevivir y quería aislarse, pero sus amigos en el país no se lo permitieron y la acompañaron en todo el duro proceso. Optimista, tuvo su última sesión de quimio el pasado 20 de agosto, y aunque los médicos le dijeron que debía esperar ocho días para conocer el resultado final -ansiosa y con un normal temor- conoció el exitoso informe el sábado. Su mamá, a través de FaceTime, gritaba de mucha alegría en ese mismo momento.

Puede que Paola necesite unas cuantas quimios más o varias sesiones de radioterapia, pero el informe -que debe ser evaluado por el comité médico- decía que ya no había lesiones, y la joven compartió su alegría no solo con sus cercanos, sino que también a través de su ya famoso tuit.

Nueve mil comentarios y 38 mil retuits después, la historia de la venezolana es ya conocida por varios que la han felicitado y han compartido a la distancia su alegría.

Sin embargo, no todos tuvieron buenos deseos. “Yo pensé que lo había visto todo pero hoy me enteré que hay ‘haters’ de sobrevivientes del cáncer”, dijo Paola sobre mensajes como los siguientes: “El cáncer siempre vuelve, no hay manera de vencerlo. Vas a morir igual”, o “el cáncer no se cura, se estaciona, ante cualquier descuido en su control regresa con mucha más fuerza”.

Otro personaje le escribió: “Solo ten en cuenta que venciste al cáncer, pero también le diste la espalda a la voluntad de Dios y por eso, cuando dejes este mundo, irás al infierno. Sigue celebrando, porque tu condena será muy larga. Amén”. Si bien le chocaron esos comentarios y los hizo notar en su cuenta, hoy Paola dice que se los toma con mucho humor.

“Siempre hay gente loca que odia ver bien y felices a otras personas”, dice. Sin duda, la joven parece quedarse, a fin de cuentas, con lo mejor de esta experiencia: “Mi tuit le dio la vuelta al mundo”, escribió. “Mi tuit motivó a pacientes con todo tipo de cáncer. Motivó a madres, padres, amigos y hermanos, . Mi tuit lo vieron niños, personas recién diagnosticadas y personas con años de lucha. Yo pude y quiero que ustedes también puedan ganar”.