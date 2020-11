He tenido fantasías sexuales con una mujer, ¿soy lesbiana?

Este tipo de pensamientos es más común de lo que crees. | mirales

El hecho de tener fantasías sexuales con otra mujer no implica que una mujer sea lesbiana, ya que, las relaciones románticas y de pareja no se basan solo en una atracción física, también hay deseos y ganas de compartir tiempo y espacio con esa persona.

Muy probablemente te hayas planteado en una o en varias ocasiones esta pregunta. No es un pensamiento poco común, no debe preocuparte, ni mucho menos.

Fantasías sexuales

Si solo tienes fantasías en el contexto sexual, no deberías de darle muchas vueltas a la cabeza, puesto que es algo totalmente normal, sobre todo en las mujeres, puesto que nos permitimos excitarnos con imágenes homoeróticas y no sentir rechazo hacia nosotras por este aspecto.

Los hombres heterosexuales no se permiten excitarse con imágenes homoeróticas, puesto que se etiquetarían como homosexuales como teniendo que mantener la imagen social de hombre heterosexual.

Se tiene que vivir la sexualidad plenamente con naturalidad en las fantasías sexuales. foto: mirales

Fantasías normales

Existen mujeres que tienen fantasías lésbicas sin ser homosexuales o bisexuales, de hecho las fantasías lésbicas son muy comunes entre las mujeres, según los estudios se encuentran entre las 4 fantasías más recurrentes: hacer un trío, ser dominadas o hacerlo con desconocidos.

En el caso de las fantasías lésbicas en las mujeres son muy comunes por varias razones: porque el cuerpo de la mujer se sigue vendiendo como objeto de deseo, luego, porque un encuentro sexual entre 2 mujeres se nos muestra cómo erótico, por otro lado la bisexualidad femenina no está tan mal vista y además es normal que genere curiosidad lo desconocido y nos planteemos cómo sería hacerlo con otra mujer.

Si piensas que además de fantasía, sientes deseo, puedes ponerte a pensar seriamente sobre tu sexualidad. foto: mirales

Son sólo fantasías si...

Si a lo largo de tu vida siempre te has considerado heterosexual, disfrutas de tus relaciones afectivo-sexuales con hombres y te sientes más atraída por ellos, lo más seguro es que seas heterosexual y esas fantasías no signifiquen nada más…si por el contrario siempre has tenido dudas entorno a tu orientación sexual o sientes que estas fantasías son reveladoras de tu atracción hacia las mujeres, libérate de todos los tabúes y etiquetas y experimenta!

Por último...

Las fantasías son solo eso, fantasías, producto de nuestra gran imaginación sexual, y recrearse en ellas no es sinónimo de querer llevarlas a la práctica, las fantasías no hacen daño a nadie así que no debes temerlas ni reprimirlas.

Si este tipo de fantasías te preocupa, pregúntate si fuera de esas fantasías, sientes atracción por mujeres que están a tu alrededor y si te gustaría mantener una relación de amor romántico con ellas y si es así, adelante y ve a por ello, que los miedos y los prejuicios no te impidan ser feliz. Si quieresinformarte sobre más temas de sexualidad, checa en La Verdad Noticias.

