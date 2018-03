Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Esta noticia seguro les encantará a los fanáticos de los tacos al pastor pues con un nuevo utensilio podrás modificar la manera de comer tacos y todo será desde tu casa y tú mismo.

¡Haz tacos al pastor desde tu casa!

Te puede interesar

Ya no habrá problema de poder cumplir con el antojo de comer unos tacos al pastor a las 3 am, por que con este asador podrás preparar todos los que quieres desde la comodidad de tu casa. A través del Kebab Rotisserie Grill, un artefacto eléctrico no solo podrás cocinar la carne, sino que también funciona como rosticera para pollo, y te permitirá cocinar pescado y vegetales. Hace que los alimentos roten, garantizando que se cuezan de manera uniforme. Tiene un temporizador en la parte frontal, que le permite ajustar el tiempo adecuado para cada alimento, que al momento de estar listo, emitirá un sonido que te hará saber que su cocción ha finalizado. Además, este aparato drena la grasa mientras se cocina la comida, dejando versiones más saludables y jugosas de los alimentos. Así que ya lo sabes, si eres de aquellas personas fanáticas de los tacos al pastor, con este electrodoméstico los tendrás ilimitados!