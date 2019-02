Haz algo diferente ¿Por qué debemos salir de la zona de confort?

Has algo diferente ¿Por qué debemos salir de la zona de confort?

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la importancia de salir de la zona de confort.

Los seres humanos tenemos por tendencia a buscar el confort. Muchas veces sin darnos cuenta la vida se convierte monótona y no sabemos porque no progresamos.

Hay gente con sueños que sale de estudiar pero en lugar de perseguir su sueño comienza a trabajar y pasan los años sin darse cuenta que han entrado a el sistema de confort. A ver, no digo que sea malo el tener un trabajo estable.

Pero si tienes un sueño y lo tienes guardado por tener miedo o flojera de comenzar a seguirlo ahí si te digo que deberías de comenzar a hacer algo al respecto.

Los sueños y las ideas que tenemos vienen de Dios, y cuando las guardamos por miedo es como si alguien te estuviera entregando un tesoro y tu le dijeras que no lo quieres. Cuando tenemos una idea o un sueño lo que debemos hacer es ver la manera de como llegar a lograrlo. Si, a veces da miedo, a veces nos saca de nuestros lugares cómodos pero eso es lo que nos hace llegar a lograr cosas grandes. El salirnos de nuestro lugar cómodo también nos lleva a crecer como personas. Una vez que comienzas a lograr tus sueños tu Fe se comienza a fortalecer y cada día te vas dando cuenta si se puede.

Hay gente que todos los días se va por el mismo camino a la oficina, que siempre van al mismo restaurante a la hora de la comida. Te invito a que comiences a tratar de hacer cosas nuevas y diferentes. Porque no en lugar de irte por el mismo camino todos los días a la oficina, porque no buscas uno nuevo. Si siempre vas al mismo restaurante, cambia de lugar. No corras siempre la misma ruta cuando haces ejercicio. Cuando llegas a un lugar cómodo en tu vida tienes que seguir buscando oportunidades para crecer.

Esta semana tuve la oportunidad de dar una conferencia en Fundación Incasara que es parte de grupo Nupec en Querétaro. Tuve la oportunidad de hablar con el dueño y lo primero que me dijo fue, ̈Si dejas de soñar te mueres ̈ Eso es verdad, por algo Dios nos dio los sueños y las ideas; no en balde los tenemos.

Te invito a que le des vida a tus sueños, ponle acción a eso que quieres lograr. Y esta semana haz algo nuevo, igual y te parecerá insignificante pero vas a ver que ese cambio diminuto te puede dar vida y llevarte por caminos increíbles que nunca te hubieras imaginado!

