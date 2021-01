Hasnat Khan, ex amante de Lady Di revela que la 'royal' fue "EXPLOTADA"

Ex amante de Lady Di, Hasnat Khan hace grandes revelaciones sobre la entrevista con la BBC. Foto: people.com

Lady Di tuvo al cardiólogo Hasnat Khan como amante por dos años, entre 1995 y 1997, y tras su muerte, por fin revela que hubo detrás de la entrevista que la Princesa Diana dio a la BBC y donde habla sobre la infidelidad que el Príncipe Carlos cometía con Camilla Parker Bowles, ¿la explotó un astuto periodista?

Lady Di y la escandalosa entrevista con la BBC

Hasnat Khan, reveló al Daily Mail que Lady Di fue manipulada por el periodista Martin Bashir para que le diera una entrevista, y expresó que este:

“Le llenó la cabeza de basura.”

La entrevista a la que hace referencia este ex amor de Lady Di, la que la ‘royal’ dio para el programa Panorama en el Palacio de Kensington, donde dio la siguiente declaración:

“En mi matrimonio éramos tres, estaba un poco concurrido.”

Lady Di en la entrevista con la BBC. Foto: diariodesevilla.es

Aunque, era un secreto a voces, todos sabías que al decir esto Lady Di confirmaba la infidelidad que cometía el Príncipe Carlos con Camilla Parker, y que causó mucho escándalo.

Respecto a cómo Lady Di concedió dar dichas declaraciones Hasnat Khan señaló que, fue todo a la manipulación del periodista Martin Bashir, quien acusó de explotar a la ‘royal’, pues comentó que, una de las cualidades más atractivas de la Princesa Diana era:

“...su vulnerabilidad. Era lo que la hacía querida por el público.”

Sin embargo, en ese momento aquella virtud de Lady Di fue aprovechada para otros fines, pues explicó:

“Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó.”

Hasnat Khan, asegura que Lady Di fue manipulada por Martin Bashir, incluso señala que la volvió paranoica hablándole sobre “escuchas telefónicas”, tanto fue aquello que dijo este periodista a la ‘royal’ que, entre otras cosas, la convenció de que el Príncipe Carlos había embarazado a Tiggy Legge-Bour, la niñera de sus hijos, haciendo que la Princesa Diana desconfiara de todo y de todos.

El ex amante de Lady Di, aseguró que él no supo de la entrevista hasta que esta salió a la luz, pues en varias ocasiones le dijo a la ‘royal’ que no estaba de acuerdo con que la diera, ya que el periodista era muy impertinente y que podría ser contraproducente para ella; sin embargo, la Princesa Diana hizo caso omiso de sus advertencias y la grabó sin comentarle nada.

Tras ver la entrevista, Hasnat Khan, reveló:

“Diana me llamó tan pronto como terminó y me preguntó qué pensaba y le dije que había sido un terrible y gran error.”

Aunque, mucho tuvo que ver Martin Bashir en la entrevista que Lady Di se animó a dar, también existía una razón crucial para la ‘royal’, de acuerdo con Hasnat Khan, ella sabía que al darla la Reina Isabel II les pediría que se divorciaran, y así fue, tiempo más tarde, y de forma repentina la Princesa Diana se alejó del periodista, esto porque el Príncipe William expresó su molestia, pues en palabras del cardiólogo, este le dijo a su madre:

“Mamá, Bashir no es una buena persona.”

Por otro lado, Diana Rosa Monckton, amiga de Lady Di, y quien la escogió como madrina de su hija, reveló en el pasado al Daily Mail que esa entrevista que dio la Princesa Diana a la BBC marcó por completo la historia y que incluso pudo contribuir a su muerte, pues en primer lugar obligó a que se gestara su divorcio con el Príncipe Carlos, y al perder su título real, terminó en manos incapaces de cuidarla, esto haciendo referencia que falleció luego de que el conductor del auto donde se accidentó conducía ebrio, lo que la llevó a la muerte el 31 de agosto de 19947, ¡lamentable!

Con información de infobae.com