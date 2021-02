¿Has fingido un orgasmo? Podría repercutir en la salud y el deseo sexual

El orgasmo no es la meta del sexo. A veces se llega, incluso varias veces y otras no y no pasa nada, podemos disfrutar del camino, y mucho, sin embargo los sexólogos hacen hincapié en que no hay que fingirlos, te contamos.

Pero entender que el clímax no es el único objetivo no es lo mismo que renunciar a él casi por norma. Y fingirlo por sistema puede acabar pasando factura física y mentalmente, a continuación La Verdad Noticias te informa al respecto.

¿Es malo fingir un orgasmo? Foto: Bekia pareja

La sexóloga Verónica Vivero plantea que pese a que obviamente las secuelas serán mayores si es nuestro ‘modus operandi’ a que si solo es un momento puntual, fingir un orgasmo no tendría que ser ni siquiera una alternativa a plantearnos.

Fingir un orgasmo durante el sexo

Según un estudio publicado en la revista Journal of Sexual Medicine, los investigadores analizaron la percepción del orgasmo en 1.683 parejas heterosexuales recién casadas, el 87% de los maridos tiene orgasmos en sus relaciones de forma consistente.

Sin embargo, solo el 49% de las mujeres pueden decir lo mismo. El problema es que muchas mujeres acaban fingiendo, y no es por complacer a su pareja, sino por acabar cuanto antes. Porque no están disfrutando.

La encuesta que la marca de juguetes eróticos sueca LELO hizo a 733 españoles indica que el 22% de las españolas que ha fingido el orgasmo en alguna ocasión lo hizo por este motivo.

Esta conducta no es exclusiva de las mujeres. La dificultad o incapacidad para llegar al orgasmo masculino se suele entender como eyaculación retardada. Y también hay varones que recurren al disimulo, con la diferencia de que, en muchas ocasiones, más que fingir se acostumbran a no llegar.

Consecuencias de fingir un orgasmo

Si la persona en sus relaciones sexuales, sea en pareja o de forma individual, nunca llega al orgasmo... este hecho va a repercutir directamente en su satisfacción y en su autoestima sexual.

Puede generar trastornos de estrés, ansiedad, depresión, obsesiones, dolores musculares y otras dificultades por la preocupación y la insatisfacción que puede provocar.

Al final, la situación acaba afectando a la pareja. El vínculo al final se ve repercutido. En la pareja tenemos que poder trabajar en equipo y hablar las cosas, llegando a acuerdos para colaborar conjuntamente. Cuando esto no pasa, acaba afectando a algo más que al sexo.

El orgasmo es una de las mayores conexiones de cuerpo y mente, por eso renunciar a él acaba afectando a ambas esferas. A nivel corporal, cuando nos enfrentamos al sexo con ansiedad, la relación empieza con cierta tensión muscular. No llegar nunca al orgasmo nos priva también de muchos de los beneficios que el sexo tiene para la salud.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Twitter y mantente informado.