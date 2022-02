Harvard explica la mejor forma de beber café para mejorar la memoria

La bebida tiene grandes aportes para la salud pero siguiendo estas recomendaciones/Foto: Food and Travel

El café es una de las bebidas que puede ayudar a mejorar la memoria de las personas, siempre y cuando se consuma con moderación y lo más natural posible, es decir, sin exceso de azúcares o grasas. Por lo tanto, no sólo te ayudará despertar por la mañana, sino también a mejorar la salud de tu cerebro.

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Harvard Medical School y autora de “This is Your Brain on Food”, explicó que el café puede mejorar la memoria porque tiene tres puntos que se relacionan con el cerebro y sus funciones:

Los micronutrientes del café ayudan a prevenir daños de los tejidos por los radicales libres a los que el cuerpo se expone todos los días.

Los granos de café contienen trigonelina, que activa los antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos del cerebro.

La cafeína aumenta la serotonina y la acetilcolina, lo que estimula al cerebro y estabiliza la barrera hematoencefálica (que impide la entrada de bacterias).

Así debes beber el café para aprovechar sus beneficios

Naidoo también menciona que el café tiene efectos positivos cuando se toma en moderación, por lo que se recomienda beber solamente dos tazas por día. Pero también, revela otras recomendaciones para conseguir los mayores beneficios para la memoria:

Evitar comprar café y mejor hacerlo en casa: No está prohibido ir a la cafetería, pero preparar el café en casa es mejor porque no sólo ahorras un poco de dinero, sino que también eliges los ingredientes de la mejor calidad para ponerle, y la cantidad.

Inteligencia corporal: la experta de Harvard señala que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la cafeína, por lo cual se debe estar atento a la forma en la que el cuerpo se sienta cuando toma café. Si la persona no se siente bien, entonces probablemente no es bueno para su cuerpo.

Tomar por la mañana: Se trata de tener una rutina matutina, que es una de las cosas que ayudan a mantener el cerebro en buenas condiciones. Porque si se consume de noche, puede generar trastornos del sueño, algo que sería negativo para la memoria.

¿Por qué el café puede mejorar la memoria?

Según un trabajo publicado en el Journal of Alzheimer Disease, el café puede retrasar el deterioro cognitivo y hacer que enfermedades como el Alzhéimer tarden más en aparecer.

Este trabajo se realizó en las universidades de Florida y de Miami (Estados Unidos) y se concluyó que el consumo regular de dos tazas diarias de café evitaba la aparición de demencias o retrasaba su inicio en personas mayores de 65 años.

Asimismo, un estudio elaborado por la Universidad Johns Hopkins demostró que beber con moderación café mejora el rendimiento de la memoria, sobre todo si se hace luego de realizar tareas específicas. Por lo que si sigues estas recomendaciones podrás disfrutar de esta bebida y mejorar tu salud.

