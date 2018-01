¿Harta de tus ojeras? Checa estos 4 consejos...

Si eres una de esas personas que nace con todas las características de una súper modelo y no te salen ojeras, entonces no tienes problemas, pero los que somos mortales, hay alguna ocasión en la que nos preguntamos: ¿Cómo quitar las ojeras?. No sufras, aquí te damos algunos consejos.

1. Paño mojado

Antes de irte a dormir coloca o paño o trapo mojado en el congelador. En la mañana, tómalo y acuéstate. Con ese paño o trapo, cubre tu frete y tus ojos para quitar las ojeras, dejándolo en esa posición unos cinco minutos.

2. Bolsas de Té

Sólo sumerge dos bolsitas de té en agua helada por 30 segundos. Después de esto, colócalas en tus ojos y déjalas ahí por unos 10 minutos. Las propiedades del té se encargarán de reducir la inflamación en la zona afectada. Después de que te hayas quitado las bolsas, procura enjuagarte la cara.

3. Pepinos

Con dos rodajas de pepino situadas sobre tus ojos y unos 15 minutos sobre los mismos, las facultades de este vegetal tan lleno de agua harán maravillas para tus ojos.

4. Aloe

Es importante que antes de maquillarte le apliques un poco de aloe a tus ojos. Con este gel, aplica un ligero masaje hasta que la absorción haya sido completa. Este aloe protegerá tu piel y la hará mucho más tersa, además de eliminar las ojeras casi por completo.

Con estos consejos seguro podrás decirle adiós a esas molestas ojeras.