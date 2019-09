Harta de la realeza y con la reputación destrozada, Meghan Markle hace esto

Si hay una cosa clara es que después de poco más de un año dentro de la familia real británica, Meghan Markle ya está harta de la realeza y aún no comprende que ya no es una celebridad, pues luego de escándalo tras escándalo e infinidad de faltas al protocolo, la esposa del Príncipe Harry aún no se logra acoplar a la vida de “Princesa”.

Según relata el portal de Sputnik News, la Duquesa de Sussex optó por contratar a una de las agencias de relaciones públicas más importantes de Hollywood, en un acto desesperado por mejorar su imagen, pues luego de verse afectada por una larga lista de controversias en las que también se vieron envueltos Kate Middleton, el Príncipe William y su padre, Thomas Markle, la californiana ya no sabía qué más hacer.

La agencia, llamada Sunshine Sachs, es reconocida por sus “métodos radicales” para mejorar la imagen de sus clientes, entre ellos figuras públicas como: Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Jason Statham y Natalie Portman; y otros muy controversiales como Harvey Weinstein, quien fue acusado de abuso sexual por Cara Delevingne, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y decenas más de mujeres; y Michael Jackson, también acusado de abuso sexual y pedofilia.

Ahora bien, lo extraño y hasta ridículo es que estando casada con el Príncipe Harry, que tuvo un ‘pasado oscuro’ en la familia real, y teniendo a su disposición a gran variedad de especialistas en relaciones públicas (principalmente Sarah Latham), la ex actriz eligiera a una agencia estadounidense.

El Príncipe Harry tiene un pasado oscuro en la realeza.

La situación ha causado la indignación de muchos y ha dejado su imagen mucho peor, pues además de contradecir el protocolo real de nueva cuenta, la Duquesa de Sussex dejó muy claro que desea ser tratada como una celebridad y no un miembro de la familia real.

Ya muchos lo han dicho, debería de poner los pies sobre la tierra; ya no es una reconocida actriz de Hollywood, ahora es un miembro de la realeza y tiene compromisos con el pueblo británico. Además, necesita aprender a acatar las reglas de la monarquía.

De acuerdo con el diario británico The Sun, una fuente cercana a la familia real explicó que "contratar a una empresa de Hollywood para promoverte cuando eres miembro de la familia real es, cuanto menos, poco ortodoxo", dejando muy claro lo mal que se vió Meghan Markle.

Añadiendo además que: "en el palacio se quedaron atónitos al ver que la pareja ignoraba los consejos de su equipo altamente profesional y que, en su lugar, escuchaba a los extranjeros de Hollywood".

