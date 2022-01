¿Harry y William pelearon por Meghan? Conoce lo que asegura un experto real. Foto: infobae.com | 2021 Getty Images

Harry y William habían sido inseparables hasta que Meghan Markle llegó a la vida del hermano menor, pero no solo porque se casó con ella, sino porque al parecer el hijo mayor Lady Di no aceptaba como tal la relación, ¡conoce los detalles!

Harry y Meghan se casaron en el 2018 y ya tienen dos hijos, Archie y Lilibet.

Anteriormente te contamos cuando develaron una estatua; sin embargo, ahora te diremos qué ocurrió justo antes de que la propuesta de matrimonio llegará a los oídos de la ex actriz.

Harry y William: ¿Divididos por Meghan Markle?

William y Harry. Foto: quien.com

Todo fue revelado por el biógrafo Christopher Andersen en su libro Brothers and Wives: Inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan, ahí cuenta que el esposo de Kate Middleton cuestionó lo veloz que iba Harry con Meghan, razón por la que su hermano menor se indignó y le dijo estas palabras:

“¿Quién diablos te crees que sos?”

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2017 junto un poco antes de la propuesta de matrimonio que le haría Harry a Meghan, la pregunta que hizo William y que enfureció a Harry fue esta:

“¿Por qué apresurar las cosas?”

¿Qué más hizo William para enfurecer a Harry?

William y Harry. Foto: www.vix.com

Se sabe que no solo fue el cuestionamiento hacia su relación con Meghan sino porque metió en todo a su tío Earl Spencer para presionarlo sobre la velocidad de su relación, eso realmente creó un conflicto entre ambos, ya que, el papá de Archie lo tomó como traición.

