Harry y Meghan: investigador privado se disculpa y así reaccionan los Sussex

El Príncipe Harry y Meghan Markle, continuamente han expresado su preocupación sobre la inseguridad y el acoso que sienten ante los medios de comunicación, especialmente cuando se habla de diarios británicos, y ahora, reaccionan a las disculpas del investigador privado que entregó a The Sun información personal de los Duques de Sussex, ¡estos son los detalles!

Investigador privado se disculpa con Harry y Meghan

El investigador privado que proporcionó información a The Sun en el 2016, y que luego este uso en contra de la pareja, fue Daniel "Danno" Portley-Hanks, y el pasado 18 de marzo del 2021, habló con The New York Times, para disculparse con los Duques de Sussex.

De acuerdo con Daniel "Danno" Portley-Hanks, James Beal, editor de The Sun le pagó 2.055 dólares por darle información personal de Meghan Markle 30 de octubre de 2016., la cual incluía en 90 páginas varios datos, algunos de estos fueron:

Direcciones de casa

Números de seguro social

Números de teléfono celular

Fotos de la casa de Meghan Markle y su padre

Cuentas de correo electrónico

El registro del automóvil de Meghan Markle

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Foto: cronicaglobal.elespanol.com

Además, el investigador privado se disculpó con Harry y Meghan, e incluso con la Reina Isabel II, y aseguró que no hubiera hecho entrega de la información a The Sun si hubiera sabido todo lo que ello provocaría.

Ante eso, un portavoz de los Duques de Sussex, reveló que Meghan Markle y el Príncipe Harry creen que es necesario que haya cambios en la industria de los medios de comunicación, y que se debe reflexionar a fondo sobre ello, señalando que e informe de investigación demuestras que:

“…las prácticas depredadoras de los días pasados todavía están en curso…”.

Algo que, los Duques de Sussex aseguran que genera:

“…daños irreversibles para las familias y las relaciones".

En La Verdad Noticias, te revelamos que el comunicado de Meghan Markle y el Príncipe Harry, concluye diciendo que se sienten agradecidos por aquello que laboran en los medios de comunicación y que:

“…defienden los valores del periodismo, que se necesitan ahora más que nunca".

Con información de eonline.com