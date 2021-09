Harry y Meghan están en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo

El príncipe Harry y Meghan Markle han sido reconocidos por la revista TIME como dos de las 100 personas más influyentes en el mundo durante este 2021. A pesar de que en Reino Unido, ambos ex miembros de la realeza están yendo cuesta abajo en su fama y popularidad desde que otorgaron la polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo de este año.

Incluso, los conocidos como Duques de Sussex, aparecieron en la portada de TIME de su edición anual donde presentan a las “100 personas más influyentes del mundo”.

La pareja posó para la revista pero su foto ha sido criticada/Foto: Instagram

Sin embargo, varios medios de comunicación internacionales e internautas han criticado la portada de la revista, ya que consideran que la foto de Meghan Markle y el Príncipe Harry luce “muy retocada” y “extraña” por la pose de la pareja.

Internautas no están de acuerdo con nombramiento de Harry y Meghan

El matrimonio recibió duras críticas por su portada en la revista/Foto: Revista Clase

En las redes sociales no sólo han criticado la imagen de los ex royals, sino que también la historia sobre Harry y Meghan que se aborda en la revista. Y es que el chef y amigo de la pareja, José Andrés, fue el encargado de “presentar” a la pareja en la publicación.

Pero los internautas consideran que las palabras del amigo de los Duques son “demasiado aduladoras”. Entre las líneas de dicho texto, se lee: “Ponerse en acción no es una elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, pero quemados por la fama”.

“Sería mucho más seguro disfrutar de su buena suerte y permanecer en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan, ni quiénes son. En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Corren hacia la lucha”, dijo José Andrés.

Otras personalidad que entraron en la lista anual de TIME

A pesar de sus polémicas los Duques son considerados influyentes en el mundo/Foto: Vogue

En la lista “TIME 100: Most Influential People 2021” no sólo están los Duques de Sussex, localizados en la categoría Icons (íconos), sino que también ingresaron otras personalidades como la cantante Britney Spears, la cantante Dolly Parton, la tenista Naomi Osaka, la poeta Cathy Park Hong, entre otros.

En total son seis categorías y parece que hay una portada diferente por categoría: íconos, pioneros, titanes, artistas, líderes e innovadores. Pero como mencionamos en La Verdad Noticias, la aparición de Harry y Meghan en esta portada ha generado opiniones divididas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!