Harry y Meghan: ¿Qué ciudadanía tendrá su segundo hijo?

Pronto Meghan Markle y el Príncipe Harry tendrán a su segundo hijo, hasta ahora se sabe que es una niña, pero a estas alturas ¿ya habrán decidido su nacionalidad?, cómo sabes, los Duques de Sussex nacieron en países diferentes, por un lado, la Duquesa es estadounidense y su esposo, británico, entonces ¿este nuevo bebé que será?

¿Será británico el nuevo hijo de los Sussex?

Para la realeza británica no es tan preocupante la nacionalidad de sus miembros, ya que cuando se tiene vínculos con la Reina Isabel II, la nacionalidad británica está más que asegurada; sin embargo, una nueva duda ha surgido, y es que los Duques de Sussex esperan su nuevo bebé, y este no nacerá en Reino Unido sino en Estados Unidos, así que, la duda es, ¿será o no británico?

En La Verdad Noticias te revelamos que Meghan Markle sigue manteniendo su ciudadanía estadounidense, pues, aunque, cuando se casó con el Príncipe Harry tuvo la intención de obtener también la británica, luego de su salida de la realeza británica, aún no se sabe lo hizo o dejó de lado la idea.

Meghan Markle embarazada junto al Príncipe Harry. Foto: aristeguinoticias.com

Es importante mencionar que Meghan Markle es el primer miembro de la realeza británica que ha votado en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ya que lo hizo por Joe Biden el pasado 2020, y ahora sus hijos, también podrían hacerlo.

Es bien sabido que el Príncipe Harry no ha querido hasta el momento obtener la ciudadanía estadounidense o la tarjeta verde, y respecto si su segundo hijo sería o no británico, es bueno recordar que la ley británica transmite la ciudadanía de generación en generación, así que su nuevo bebé con Meghan Markle puede ser también británico.

Respecto a Archie, el primogénito de los Duques de Sussex, quien vino al mundo el 6 de mayo de 2019 en Reino Unido es tanto estadounidense como británico, y muy seguramente eso mismo pasará con su segundo hijo, ¡enhorabuena!

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de www.townandcountrymag.com