El príncipe Harry y Meghan Markle tienen un contrato de cuatro libros con la editorial Penguin Random House. Según los informes, el trato con el libro del príncipe Harry es mucho más importante de lo que se pensaba inicialmente.

El Daily Mail informa que, lejos del acuerdo original de memorias individuales que se decía que Harry había firmado, él y su esposa Meghan Markle en realidad obtuvieron cuatro libros como parte de su acuerdo con Penguin Random House.

“El contrato final fue en realidad para un contrato de cuatro libros, con Harry escribiendo otro 'cuando su abuela muera'”, cita el Daily Mail como diciendo “una fuente impecablemente ubicada en la industria editorial”.

¿Cuándo se publicará la memoria del príncipe Harry?

Harry planea publicar 4 libros y uno saldría luego de morir la reina Isabel II.

Pero un portavoz de la pareja afirmó que, contrariamente a esos informes, solo hay una memoria planeada por Harry y está programada para ser publicada a fines de 2022 como se anunció originalmente. Las fuentes agregan que es "espantoso" relacionar algo con la muerte de la Reina, quien tomó una fuerte decisión sobre el príncipe Harry y Meghan Markle.

Un libro de “tipo bienestar” escrito por Markle será otro de los muchos, mientras que se desconoce el tema de los otros dos libros. "Meghan escribirá un libro de tipo bienestar y la gente no está segura de cuál será el cuarto".

Se dice que Harry, de 36 años, "dirigió" las negociaciones desde su casa en Montecito, California. "Tenía una actitud muy de 'lo tomas o lo dejas'", retransmitió la fuente de publicación del Mail. "Los involucrados en realidad estaban muy conmocionados por su enfoque, que fue mirarlos con frialdad y exponer sus demandas: $ 25 millones".

¿En cuánto vendió el príncipe Harry sus memorias?

La Verdad Noticias informa que, las memorias de Harry, de 20 millones de dólares, no pretenden ser un "f**k you" para la familia real. El acuerdo dejó al Palacio de Buckingham en un alboroto cuando se anunció, aunque el duque de Sussex siente que simplemente está diciendo su "verdad" con el libro, programado para finales de 2022.

Un informante pidió diferir y nos dijo: "¿En qué planeta cree Harry que esto no es un 'f-k you' para la familia?" El libro para niños de Meghan Markle, "The Bench", llegó a la lista de bestsellers del New York Times este verano, justo a tiempo para el tercer Día del Padre de Harry y el nacimiento de su segundo hijo y el de Markle, Lilibet Diana.

