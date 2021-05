Harry está "satisfecho" con reacciones a sus revelaciones sobre familia real

El príncipe Harry ha estado en los titulares y controversias en la monarquía con sus comentarios sobre crecer como un miembro de la familia real, que te compartimos en La Verdad Noticias.

Después de lo que dijo durante su entrevista con Oprah Winfrey sobre cómo el príncipe Carlos lo cortó financieramente cuando dejó el cargo de miembro de la realeza mayor, habló de sus habilidades de crianza en el podcast de Dax Shepard.

A pesar de la reacción del otro lado del charco por sus comentarios, un experto real dijo que el duque de Sussex está bastante contento con la forma en que se han recibido sus comentarios sobre su familia.

Las revelaciones de Harry

Príncipe y Meghan Markle dan escandalosas revelaciones en entrevista con Oprah

El 7 de marzo, Harry y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, se sentaron con Oprah para una entrevista en horario estelar. Fue durante el tiempo que el duque reveló que Charles dejó de pagar y atender sus llamadas.

"Todo lo que quería era suficiente dinero para tener seguridad y mantener a mi familia a salvo, tenía que pagar la seguridad para nosotros", le dijo Harry al presentador del programa de entrevistas desde hace mucho tiempo. "[Me sacaron] en el primer trimestre de 2020".

Avance rápido hasta el 13 de mayo y Harry mencionó a su padre nuevamente mientras aparentemente arrojaba a sus abuelos debajo del autobús también cuando habló sobre su educación en el podcast.

“No creo que debamos señalar con el dedo, pero en lo que respecta a la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, Voy a asegurarme de romper ese ciclo para no transmitirlo”, dijo.

“Hay mucho dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para intentar decir: "¿Sabes qué? Eso me paso a mi. Me aseguraré de que eso no te suceda'".

Duque está contento con reacciones a sus comentarios

Duques de Sussex dicen disfrutar su vida en Estados Unidos

El príncipe Carlos fue visto en un compromiso después de la aparición de Harry en el podcast y se le preguntó qué pensaba de los comentarios de los padres de su hijo. El Príncipe de Gales no respondió a la pregunta.

Según la comentarista Katie Nicholl, la realeza no está contenta con lo que dijo Harry sobre el "dolor genético" o que el duque de Sussex comparó su vida con "una mezcla entre The Truman Show" y "estar en un zoológico".

“Creo que el problema con el podcast y las cosas que Harry ha dicho,particularmente sobre la institución, sentirse como si estuviera en The Truman Show, sintiéndose como si estuviera en un zoológico, tiene ecos de lo que dijo en Oprah.

"Que él, y su hermano y su padre se sienten atrapados por la institución”, explicó Nicholl a través de Entertainment Tonight. "Puede ser como se siente Harry, pero no creo que sea como se sienten William y Charles".

Nicholl también dijo que el Príncipe Harry en realidad está bastante "satisfecho" con la forma en que se han recibido los comentarios de la entrevista con Oprah y durante el Armchair Expert, a pesar de que su familia no está contenta con sus comentarios.

"Creo que hay bastante conmoción aquí en el Reino Unido porque el príncipe Harry llegó tan lejos", dijo Nicholl a ET. “Creo que el podcast ciertamente levantó las cejas en el palacio. Que el príncipe Harry [en lugar de] construya puentes, critique abiertamente a su padre y posiblemente incluso a sus abuelos, es bastante sorprendente".

Ella agregó: “Creo que Harry sabe que [la realeza] no va a responder a esto. Realmente se han quedado sin voz y, hasta cierto punto, bastante impotentes, pero creo que siempre hay, por supuesto, dos lados en cada historia".

"Mi entendimiento del equipo de Harry es que está satisfecho con la forma en que [sus comentarios] fueron recibidos, ciertamente en Estados Unidos y que él anticipó que habría este tipo de reacción violenta en la prensa británica".

