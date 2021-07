Hanna Jaff ya está en México pero permanece bajo amenazas

Hace unos días trascendió la noticia de que Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon se separaban tras 18 meses de matrimonio. El divorcio ocurre entre rumores de un supuesto maltrato hacia la filántropa mexicana por parte de la familia real inglesa. Tras la polémica se ha revelado que ella ya está en México, pero que se encuentra bajo diversas amenazas.

De acuerdo a un comunicado emitido por su equipo de comunicación social, Hanna Jaff recibe a diario amenazas por parte de su ahora ex esposo y de su familia, para que ella les entregue dinero o de lo contrario, ellos usarán su influencia para que sea desprestigiada por la prensa inglesa.

¿La vida de Henry Roper-Curzon es una mentira?

Tras su divorcio, se ha revelado que Hanna Jaff está de regreso en México.

Esta polémica situación ocurre supuestamente debido a que David Roper Curzon, el padre de Henry Roper-Curzon, tiene una deuda de 20 millones de libras. Dicho comunicado también asegura que su familia sigue ejerciendo violencia doméstica en su contra por el simple hecho de ser mexicana.

Por otro lado, se revela que el hoy ex esposo de Hanna Jaff no es la persona que presume ser ante el mundo, pues varias de las declaraciones que ha hecho son una mentira. En primera, él asegura ser muy cercano a la Reina Isabel II aunque en realidad no la conoce en persona. De igual forma se ha dicho que no es familiar de las princesas Eugenia y Beatriz de York.

Asimismo, el comunicado revela que Henry Roper-Curzon quiso utilizar a la filántropa para limpiar la imagen de su familia ante los medios, misma razón por la cual ha hecho alarde del dinero y del título que no posee, además de la empresa que maneja y de la universidad de la cual egresó.

¿Qué paso entre Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon?

El divorcio de Henry Roper-Curzon y Hanna Jaff ha causado gran polémica en las redes sociales.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias, Hanna Jaff se convertía en tema de conversación en las redes sociales tras volverse parte de la realeza inglesa. Sin embargo, esta historia de amor poco convencional llegó a su fin en medio de una fuerte polémica que ha sacudido al mundo entero.

De acuerdo a información que circula en Internet, la mexicana sufrió violencia doméstica y actos discriminatorios por parte de la familia de Henry Roper-Curzon, quien se decepcionó al conocer sus orígenes latinos. Hasta el momento, no se han obtenido más declaraciones por parte de la hoy ex pareja ni de sus allegados.

¿Crees que Henry Roper-Curzon tuvo razón al querer divorciarse de Hanna Jaff? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales