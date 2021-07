Hanna Jaff filtran audios de extorsión de ex esposo Henry

Luego de que Henry Roper-Curzon diera una entrevista a un diario británico donde indicara que su esposa Hanna Jaff había mentido acerca de sus acusaciones sobre violencia e incluso sobre sus títulos de estudio, la mexicana respondió contundente, pues aseguró tener audios donde fue víctima de extorsión.

En La Verdad Noticias te revelamos que Hanna Jaff declaró a la revista Quién que todo lo dicho por su ex esposo es parte de una campaña de desprestigio que quiere ponerle a ella como culpable, y dio a conocer algunos de los audios donde la familia y el aristócrata inglés la discriminaban e incluso extorsionaban.

Anteriormente te contamos que Hanna Jaff ya está en México pero permanece bajo amenazas, pero ahora, te revelaremos cómo la mexicana está respondiendo a las acusaciones de su ex esposo.

Hanna Jaff tiene pruebas de que era violentada

Hanna y Henry. Foto: glamour.mx

Hanna Jaff, indicó que sufrió de extorsión, racismo y violencia doméstica a manos de su ex esposo Henry Roper-Curzon, quien señaló la amenazó sobre que iba a demeritar su palabra y persona para que, externó:

“...nadie me creyera, lo bueno es que tengo los videos y los audios y eso no miente.”

Aunque, eso no es todo, de acuerdo con la mexicana Henry le mintió, pues aseguró que realmente él no estudió en Oxford cómo le había dicho, y que incluso no tiene su empresa desde el año 2019, ya que junto a su familia lo ha perdido todo, de ahí que, la ha querido extorsionar para que pague sus deudas.

También, agregó que Henry quiere desprestigiar su palabra con una campaña sucia y señaló que lo que vive es un:

“...caso de violencia de género, de odio, de racismo.”

Henry desacredita título de Hanna Jaff

Hanna. Foto: Vogue

Hanna Jaff indicó que Henry indicó que ella no había sido “Embajadora de Buena Voluntad”, pues según un diario inglés la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dijo lo contrario, aunque la mexicana sostiene que es otra de las mentiras de su ex esposo.

También agregó que eso es violencia doméstica al querer hacer chiquita en el sentido de que ella no labora como embajadora de Bondad con la UNESCO MGIEP, y aseguró que ella sí fue embajadora en una campaña de la bondad como, y enfatizó que lo que hace Henry es una forma de extorsionarla, desmentirla y desprestigiarla, y concluyó:

“...esa es la verdad, yo no lo engañé, él me engañó a mí, yo allá sufrí mucho y la razón fue por ser mexicana.”

Si quieres saber más sobre esta mexicana tienes que leer Hanna se 'separa' de la realeza británica: sufrió racismo por ser mexicana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de msn.com