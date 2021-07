El divorcio de Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon sigue causando polémica en las redes sociales, y ahora ha sido la filántropa mexicana quien quiso hablar por primera vez sobre el tema en una entrevista exclusiva para el programa Venga La Alegría de TV Azteca.

De acuerdo a declaraciones de Hanna, el problema comenzó luego de que se celebrará el matrimonio civil en febrero del 2020. Tras haber vivido seis meses en México, la pareja decidió regresar a Londres para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, una vez que llegaron a dicha ciudad, todo cambió y él demostró su repudio por su raza.

La boda civil se lleva a cabo en febrero del 2020 y posteriormente se mudan a Londres.

"Poco a poco comenzó a hacerse como su familia, me empezaron a humillar como mexicana, ellos odian a los mexicanos, empiezan a decir de que 'merecemos morir', que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una mezcla de revoltura de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando", mencionó Hanna Jaff.

Asimismo, la mujer que fue envidiada por muchos al casarse con un miembro de la familia real británica aseguró que al momento de casarse ella estaba enamorada: "Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mi no yo a él, yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos”.

¿Harry Roper-Curzon miente?

Asimismo, la filántropa Hanna Jaff aseguró que la familia de Henry Roper-Curzon esconde varios secretos: "Están en bancarrota, la casa ya no era de ellos… Él me decía que tenía una empresa constructora, ya no la tiene; él me dijo que era primo de las princesas… Era nada más como la parte de impresionar y como de sentirse superior".

De igual modo, la activista reveló que llegó a tierras mexicanas bajo amenazas, las cuales aseguran que “la destruirán” si ella dice algo al respecto. Finalmente, mencionó que no le guarda rencor a su ex esposo, a quien le desea lo mejor y que pueda seguir su camino.

¿Qué pasó entre Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon?

Tras 18 meses de matrimonio, la pareja dio fin a su historia de amor en medio de una fuerte pelea mediática.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la filántropa Hanna Jaff y el aristócrata Harry Roper-Curzon pusieron fin a su matrimonio de 18 meses. Sin embargo, la separación atrajó la atención de la prensa internacional al revelarse que hubo malos tratos por parte de él y su familia hacia ella.

La pareja se conoció en 2019 gracias a una amiga de ella que los presentó. Posteriormente tuvieron un breve romance y a los dos meses se comprometieron. Tras año y medio de casados, ambos decidieron separarse y ella denunciaba públicamente que había sufrido racismo por ser mexicana.

