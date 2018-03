¿La cadena de comida rápida abrirá sus puertas en varios puntos de México?

Misteriosamente en redes sociales comenzó a circular la noticia que a México, por fin llegarían las hamburguesas In-N-Out y todo el mundo comenzó a emocionarse pues son icónicas, gloriosas, grasosas pero sin duda ¡valen la pena!

En esta noticia se dijo que sería específicamente en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Hermosillo, donde abrirán sucursales de esta cadena de comida rápida tan famosa en Estados Unidos.

Pero ¿Cuándo? No lo dicen, sin embargo más de 6 millones de personas le han dado like a la publicación y fue ahí cuando comenzó la duda si llegarán a nuestro país o no.

¿Hamburguesas In-N-Out llegan a México o no?

Fue una página de Facebook la que publicó que este año abrirían sucursales de In-N-Out en México; sin embargo, todo es una cruel mentira.

Con el nombre de In-N-Out Burgers México, una mente malvada, muy malvada, publicó:

"In-N-Out próximamente en México" y adelantaba que las sucursales que abrirían en el país.

Ante to do el revuelo y la emoción que generó la noticia de que sucursales de esta exitosa cadena de comida rápida abrieran en México, varios medios nacionales se dieron a la tarea de investigar si esto es cierto o no.

Portales como Chilango o HuffPostse comunicaron con la empresa californiana para que hablaran sobre su llegada a México y la respuesta dejó a todos con un dolor en el pecho:

"Thank you for your message. Sorry to disappoint you but we do not have any current plans to expand to Mexico at this time. Thanks again! Cherie".

"Gracias por tu mensaje. Lamentamos decepcionarte, pero no tenemos planes de expandirnos a México por el momento. Gracias de nuevo. Cherie".

Así que lo sentimos mucho para las personas que han tenido la oportunidad de probar una de sus deliciosas hamburguesas y más por los que no han podido saborearlas, ya que todo es una gran 'fake news'

Pero para abrir el apetito, les compartimos algunas imágenes de las famosas hamburguesas:

69 años haciéndonos felices:

¿Qué importan las calorías?

Una hamburguesa para cada tipo de persona:

¿Se te antoja?

Realemente jugaron con los sentimientos de las personas que aman las hamburguesas y deseaban con sus corazones poder disfrutar de estas delicias In-N-Out, pero la próxima vez que viajes a Estados Unidos, ya sabes qué puedes comer.