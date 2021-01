Halsey revela todo sobre su nueva línea de MAQUILLAJE facial VEGANO ‘About face’

Halsey lanza nueva línea de maquillaje. Foto:Billboard

Halsey anunció el nuevo lanzamiento de una nueva línea de belleza ‘About Face’, una línea de cosméticos de color veganos y libres de crueldad animal, te contamos todos los detalles.

La cantante y compositora, cuyo verdadero nombre es Ashley Frangipane, es la última persona en una larga línea de celebridades (Jennifer Lopez, Selena Gomez, Lady Gaga y Rihanna, por nombrar sólo cuatro) en el lanzamiento de su propia línea de productos de belleza.

Halsey lanza nueva línea de maquillaje

Halsey compartió en un comunicado: El maquillaje es un arte y el arte se trata de accidentes felices, no de un ideal de perfección. Siempre me siento más libre cuando creo looks sin seguir reglas negativas. La industria de la belleza tiene normas, pero quiero animar a las personas a desafiar esas normas y permitir que las cosas sean imperfectas y divertidas.

About face de Halsey. Foto: Birdie

Muchos de ustedes ya saben que he hecho mi propio maquillaje para conciertos, alfombras rojas, portadas de revistas y videos musicales durante mucho tiempo. Es uno de mis mayores amores, pero siempre me he mantenido firme en la creencia de que el maquillaje trata de sentirse bien, no de verse perfecto. He trabajado incansablemente en esto durante años con un equipo increíble y espero que sientan mi ADN por todas partes.

Productos de maquillaje de Halsey

Acerca de la colección Face Anti-Valentine's Day, lanzada el 1 de febrero de 2021.

La primera gota de About Face incluirá 40 productos, desde iluminadores hasta crayones de labios y barras de sombras de ojos, todos con un enfoque en el color de alta intensidad. La línea se desarrolló junto con los creadores de Smith + Cult, Hard Candy y Goldie.

Los productos All About Face no contienen parabenos, gluten ni fragancias sintéticas. Tengo una enfermedad autoinmune, así que soy muy sensible a lo que pasa en mi cara, le dijo a Byrdie, sobre su razonamiento detrás de la elección de la fórmula. Y gran parte de mi audiencia, son muy jóvenes, y no quiero que nadie se ponga cosas en la cara que los lastimen en el futuro.

About Face se lanzará el 25 de enero. La línea está actualmente disponible para su compra a través del sitio web de la marca, y sí, se envía a Canadá y a través de una asociación de un año con Ipsy.

