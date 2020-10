Halloween: ¿cómo celebrarlo en tiempos de PANDEMIA?

Disfruta del Halloween desde casa con estas recomendaciones. Foto: supercurioso.com

Halloween es una fiesta que muchos esperan celebrar cada año el 31 de octubre; sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 no hay manera de poder realizar las esperadas fiestas de terror ni participar en concursos de disfraces presenciales, y que decir de los niños, ahora con la cuarentena no podrán salir a pedir calaverita, pero, no te preocupes, eso no significa que no puedas celebrarlo en grande desde casa, La Verdad Noticias te dice cómo, así que ¡toma nota!

Si eres un amante del terror y no sabes cómo pasar el Halloween ahora que la pandemia nos tiene a todos con sana distancia, no pierdas el espíritu festivo y sigue estas recomendaciones para que puedas disfrutar de este día en la seguridad de tu hogar, todo es cuestión de que seas creativo y que no te cierres a las posibilidades, ¡vive al máximo esta fiesta!

Disfruta en familia el Halloween con una fiesta de disfraces en casa. Foto: dondisfraz.com

Fiesta de disfraces en familia para Halloween

Si te gustan disfrazarte en Halloween, recuerda que puedes seguir haciéndolo, aunque estemos en pandemia e incluso, no requieres de mucho dinero, muchas veces los mejores disfraces son los más simples y que puedes elaborar con artículos que ya tienes en casa, lo mejor es que lo puedes hacer en familia, ya que si compartes hogar con tus seres queridos pueden organizarse y hacerte un concurso tan especial que este día se volverá simplemente ¡inolvidable!

Decoración de Halloween para tu casa

Llena tu hogar de fabulosos elementos que te hagan recodar esta fecha tan especial para los amantes del terror, puedes hacerlos con materiales reciclados que tengas en casa, así que son una opción idea para divertirte en esta fecha, transformar tu hogar y crear obras maestras que sean la envidia de tus vecinos, así que ¿te animas?

Cocina platillos de Halloween en familia

Actualmente, hay muchas recetas que puedes conseguir en internet para festejar Halloween, así que puedes armar un menú en familia, cocinarlo con mucho amor y alegría, ¡te vas a divertir mucho!

Lo comida de terror es ideal para festejar Halloween. Foto: royalprestigeblog.com

Si no quieres disfraz, maquíllate para Halloween

Actualmente, YouTube nos abre la puerta muchísimos tutoriales, entre ellos los de maquillaje para Halloween, así que, si deseas sacarle provecho a esta fecha, ¡hazlo!, luego puedes presumir tu creación en las redes sociales, todos quedarán ¡fascinados!

Maratón de películas de Halloween

Ahora, la tecnología nos acerca más que nunca al cine de terror, así que aprovecha el Halloween para disfrutar de los clásicos que más amas en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO, Netflix o cualquier otra que te guste, lo ideal es que te diviertas mucho en esta celebración, ¡consiéntete!

