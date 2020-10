Halloween: DISFRACES inflables qué te convertirán en el alma de la fiesta

Estos disfraces inflables son perfectos para las fiestas de Halloween. Foto: lanoticia.com

Luce espectacular en Halloween con estos increíbles disfraces que no debes dejar de lucir en las fiestas de terror más esperadas del año, y es que podrían ser la elección perfecta que te lleven a coronarte como la rey o reina de los concursos que suelen hacerse durante esta celebración, ¿por cuál te animas?

Halloween: los 5 mejores disfraces inflables para elegir

Disfraz del jinete Alienígena de Yeahharer

En La Verdad Noticias sabemos que quieres sorprender a todo el mundo sin esfuerzo en las fiestas de Halloween y convertirte así, en el alma de la fiesta, y lo lograrás con este disfraz pues te hará ver cómo si un marciano te estuviera llevando con él a otra galaxia, ¡está de pelos!, y lo mejor es que lo puedes conseguir en Amazon por aproximadamente 665 pesos mexicanos, y si quieres evitar el costo de envío, re recordamos que si eres Prime no lo pagas, ¿te animas a adquirirlo?

Disfraz del jinete Alienígena de Yeahharer. Foto: lanoticia.com

Disfraz de ‘Viejo Lesbiano’ o Dinosaurio

¿Recuerdas el meme de “Cállese Viejo Lesbiano” ?, este se volvió increíblemente viral aunque realmente la frase no tiene ninguna congruencia, pero se ha hecho de parte de la cultura de las redes sociales en México, cabe recordar que su fama fue tal que incluso hay una canción donde Tiranosaurio Rex se mueve a gran ritmo, logrando posicionarse entre los jóvenes como “Viejo Lesbiano”, y lo podrás conseguir a un costo de mil 179 pesos mexicanos en diversos centros comerciales, aunque, si quieres rentar uno, incluso te podría salir mucho más barato.

Disfraz de ‘Viejo Lesbiano’ o Dinosaurio. Foto: Pinterest.

Disfraz de un fantasma que te lleva

¿Has visto “Scary Movie”?, si quieres verte como el protagonista de esta divertida película, podrías conseguirlo en Mercado Libre hasta por 856 pesos mexicanos, es bueno, barato y bonito, y lo mejor es que es súper práctico, ¡llévalo!

Disfraz de luchador de sumo

Sí, aunque suene excéntrico, podrías coronarte como el mejor disfraz de Halloween si te animas a lucir como un verdadero luchador de sumo, lo mejor es que en algunos comercios lo puedes conseguir por 700 pesos mexicanos, ¿qué opinas?, ¿te animas?

Disfraz de luchador de sumo. Foto: party.es

Disfraz de unicornio ¡te verás increíble!

Si eres una chica o un chico muy atrevido, este disfraz es para ti, pues no solo es extremadamente divertido, también es súper fácil de llevar, ¡no te lo pierdas!, lo puedes conseguir hasta en 700 pesos mexicanos, ¡aprovecha!

Con información de lanoticia.com